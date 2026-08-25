Hija de Angélica Castro celebró dos años de relación con su novia: Compartió románticas fotos

25 ag. 2026 - 16:09 hrs.

Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, celebró un especial hito en su vida personal. La joven de 20 años conmemoró los dos años de relación con su novia, Paulina Rojas, a través de una serie de fotografías que publicó en sus redes sociales.

La influencer compartió distintos registros junto a su pareja y acompañó las imágenes con una cariñosa dedicatoria. “Ya son 2 años con la mejor”, escribió Laura, junto a un emoji de corazón blanco.

La publicación rápidamente mostró una faceta más íntima de la joven, quien durante los últimos años ha hablado públicamente de su relación y de la felicidad que le ha significado este vínculo.

Laura de la Fuente y Paulina Rojas

La relación entre Laura y Paulina fue oficializada públicamente en julio de 2024, cuando la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro comenzó a compartir antecedentes de su pololeo.

Posteriormente, en septiembre de 2025, Laura se refirió a su relación durante su participación en un programa de CHV. En aquella oportunidad, la joven contó abiertamente que estaba pololeando y aseguró estar muy feliz con su pareja.

“Estoy súper contenta, estoy pololeando”, señaló en ese entonces.

En la misma conversación, explicó que llevaban aproximadamente un año juntas y manifestó su entusiasmo por la relación.

Cristián de la Fuente y su apoyo a su hija

La relación de Laura también ha sido abordada públicamente por su padre, Cristián de la Fuente.

Durante una conversación con medios mexicanos por el Día del Padre, el actor contó que en una oportunidad conversó con su hija sobre su deseo de convertirse en madre.

Según relató, Laura le respondió que sí le gustaría ser mamá. El actor incluso bromeó con la posibilidad de tener un nieto o nieta que llevara el apellido De la Fuente.

Ante la posibilidad de que su hija decidiera formar una familia en el futuro, Cristián aseguró que la apoyaría en sus decisiones: “La apoyaría en lo que quiera”, afirmó, dejando en claro su respaldo a Laura y a las decisiones que tome respecto de su vida personal y familiar.

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