Gianella Marengo atraviesa difícil momento durante su embarazo: "He llorado de impotencia y de dolor"

26 ag. 2026 - 19:35 hrs.

Gianella Marengo atraviesa un complejo momento de salud mientras avanza su embarazo. La comunicadora, quien alcanzó las 19 semanas de gestación, reveló a través de sus historias de Instagram que está enfrentando su tercer episodio de lo que ella denominó “infartos de miomas”.

“Me ha costado llevar tanta cosa, todo se ve muy normal, pero en este momento estoy pasando por mi tercer episodio de infartos de miomas y no saben el dolor que tengo”, contó Marengo a sus seguidores.

La situación no solo le ha provocado intensas molestias físicas, sino que también ha tenido un impacto emocional. “He llorado de impotencia y también de dolor. He pensado: ‘¿Por qué tanto en tan pocos meses?’”, relató.

“Estoy poniendo todo de mí para que esto pase más rápido”

Pese al difícil momento que atraviesa, la comunicadora aseguró que está haciendo todo lo posible para superar esta nueva crisis y continuar con su embarazo: “En fin… aquí estoy, poniendo todo de mí para que esto pase más rápido y después sea solo un mal recuerdo”, expresó en sus redes sociales.

Posteriormente, Marengo volvió a compartir información sobre su estado y aprovechó de agradecer los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores.

“Muchas gracias a todos por los mensajitos preciosos que me mandan. Ahora hablo porque me tomé una pastilla que es SOS”, señaló.

¿Qué son los “infartos de miomas”?

El término utilizado por Gianella Marengo hace referencia a una degeneración de un mioma uterino, que ocurre cuando parte del tejido del mioma deja de recibir suficiente irrigación sanguínea.

Los miomas uterinos son tumores benignos que se desarrollan en el músculo del útero. Durante el embarazo pueden no provocar síntomas, aunque en algunos casos pueden sufrir procesos de degeneración que generan dolor.

Una de estas alteraciones es la denominada degeneración roja, que puede presentarse especialmente durante el embarazo y provocar un dolor intenso.

La presencia de miomas no significa necesariamente que una embarazada vaya a desarrollar complicaciones. Sin embargo, dependiendo de sus características y ubicación, pueden asociarse a determinados riesgos durante la gestación.

El tratamiento que utiliza para controlar el dolor durante el embarazo

Marengo también explicó que se encuentra bajo control médico y se refirió al medicamento que utilizó para enfrentar esta nueva crisis: “No se puede tomar ibuprofeno en el embarazo, pero a mí para el manejo del dolor por esta tercera crisis de infartos de miomas me lo recetaron. Estoy con doctores (…) es lo que hay”, explicó.

En ese sentido, su relato deja en claro que el medicamento fue indicado específicamente por sus médicos para el manejo de su situación.

Este episodio se suma a los antecedentes que la propia comunicadora había entregado cuando anunció su embarazo a fines de julio. En aquella oportunidad, Marengo explicó que se trataba de un embarazo de alto riesgo, debido a su edad y a la presencia de miomas, por lo que debía mantener controles y un seguimiento médico especial.

La comunicadora, quien está próxima a cumplir 40 años, también ha decidido mantener en reserva la identidad del padre de su bebé. Posteriormente, explicó que ambos mantienen una relación desde hace varios años y pidió respeto por su decisión de mantener esa parte de su vida privada alejada de la exposición pública.