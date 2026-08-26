Aprueban proyecto de familia Piñera: Así será el millonario desarrollo inmobiliario en el Lago Ranco

26 ag. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Los Ríos aprobó por unanimidad el proyecto “Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique”, impulsado por la Inmobiliaria Arenas Blancas, ligada a la familia Piñera Morel.

La iniciativa, que considera una inversión de US$40 millones, se desarrollará en la ribera del Lago Ranco, en la comuna de Futrono, y estará enfocada principalmente en el mercado de segunda vivienda y el uso vacacional.

De acuerdo con el informe presentado a Evaluación Ambiental, el proyecto contempla una superficie total de 41 hectáreas y su construcción se realizará en dos etapas.

¿Cómo será el proyecto?

El desarrollo inmobiliario contempla la construcción de unidades habitacionales que estarán distribuidas entre torres de departamentos de cuatro a cinco pisos y viviendas tipo Village de dos niveles.

Los edificios de departamentos serán construidos sin subterráneos, mientras que las viviendas tipo Village tendrán dos pisos.

La primera etapa considera una superficie de 18,12 hectáreas. En tanto, la segunda contempla las 22,86 hectáreas restantes, aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio de esta fase.

Un proyecto que tuvo modificaciones

La iniciativa comenzó su tramitación ambiental en febrero de 2025, pero durante el proceso enfrentó retrasos debido a exigencias arqueológicas planteadas por el Consejo de Monumentos Nacionales. Además, el proyecto tuvo que reformular su gestión hídrica, incluyendo una planta de tratamiento de aguas servidas.

El 25 de octubre, la inmobiliaria presentó una primera adenda ante el Sistema de Evaluación Ambiental. El documento respondió a las observaciones formuladas por distintos organismos del Estado y también a los comentarios surgidos durante el proceso de participación ciudadana.

Según la información publicada por Diario Financiero, en dicho proceso participaron más de 80 personas y se formularon más de 200 observaciones al proyecto.

Tras meses de trabajo técnico, reuniones con especialistas y la búsqueda de soluciones a los distintos puntos planteados, la inmobiliaria introdujo una serie de modificaciones al diseño original.

Luego de la aprobación ambiental, el siguiente paso para la empresa será gestionar los permisos de edificación ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Futrono. El proyecto se desarrollará en distintas fases y su construcción contempla un período prolongado, de acuerdo con los antecedentes presentados durante su tramitación.

La relación de la familia Piñera con Bahía Coique

El proyecto inmobiliario está ligado a una zona que durante años tuvo una estrecha relación con el fallecido expresidente Sebastián Piñera. En 2005, el exmandatario adquirió el condominio Bahía Coique al empresario Manuel Cruzat, quien había comenzado a desarrollar el proyecto turístico en el sector en 1994, a través de CB Inmobiliaria.

Con el paso de los años, Bahía Coique se consolidó como un desarrollo inmobiliario de carácter exclusivo, con una superficie de más de 50 hectáreas y presencia de clubes de golf y de yates.

La presentación del nuevo proyecto se produjo en febrero de 2025, pocos días después del primer aniversario de la muerte de Sebastián Piñera, quien falleció el 6 de febrero de 2024 en el Lago Ranco, tras un accidente en helicóptero.

Actualmente, Bahía Coique cuenta con distintos tipos de alojamiento, entre ellos departamentos, cabañas y sitios de camping, además de infraestructura deportiva. La aprobación de la COEVA permite ahora que la inmobiliaria avance hacia la siguiente fase del proyecto, con la tramitación de los permisos necesarios para comenzar las obras.