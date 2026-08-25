"Nos duele perder nuestro inmueble": Dos casas a punto de caer tras fuertes lluvias serán demolidas en Corral

25 ag. 2026 - 23:11 hrs.

¿Qué pasó?

Dos viviendas serán demolidas en la comuna de Corral, región de Los Ríos, debido al riesgo de derrumbe que presentan tras las intensas lluvias en la zona.

Las casas resultaron gravemente afectadas luego del aluvión ocurrido el pasado 7 de julio, situación que se ha complicado con las nuevas precipitaciones.

En esa oportunidad, las lluvias generaron remociones en masa en distintos sectores. Según pudo registrar Meganoticias, una de las viviendas se ubica al borde de un socavón, a punto de caer.

Ambas viviendas serán demolidas

El alcalde de Corral, Claudio González, confirmó la demolición de las propiedades y explicó que existen recomendaciones de Sernageomin para abordar el riesgo.

"Hay dos hogares que resultaron gravemente afectados con las remociones en masa", señaló la autoridad comunal.

González indicó que, frente a este escenario, el municipio asumió la responsabilidad de adoptar medidas y ordenó la demolición de ambas viviendas.

Los trabajos no se realizarán de inmediato. Según el alcalde, el municipio ya está coordinado con las familias para concretarlos cuando las condiciones meteorológicas sean más estables.

"Nos duele perder nuestro inmueble"

Claudia Pitrullanca, hija de una de las propietarias, manifestó su preocupación por el estado del inmueble. "La casa ya se ve un poco más en riesgo", afirmó.

"También, me imagino que debe ser peligroso hacer un desarme y exponer a la gente a que se pueda seguir cayendo a la casa", agregó.

"Nos duele perder nuestro inmueble completo, pero también hay un lazo muy sentimental, porque falleció mi papá en un accidente marítimo hace 6 años, entonces él nos dejó esa casa", concluyó.

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