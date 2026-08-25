Sheinbaum reafirma su apoyo a Bachelet para liderar la ONU pero aclara que "hay que ver las posibilidades que ella tiene"

25 ag. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para asumir como secretaria general de Naciones Unidas.

La declaración se produjo luego de que la exmandataria chilena quedara rezagada en el segundo sondeo informal realizado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Bachelet viaja a México

Bachelet viaja este martes a México, donde tiene previsto reunirse con Sheinbaum durante su visita. "Me solicitó una reunión", señaló la Presidenta mexicana.

México y Brasil son actualmente los dos países que mantienen el respaldo a la candidatura, después de que Chile retirara su patrocinio en marzo.

Según resultados del segundo sondeo, Bachelet obtuvo dos apoyos y seis votos en contra, ubicándose séptima entre ocho candidaturas. En la primera consulta había quedado cuarta.

"Representa una visión de construcción de la paz"

Sheinbaum defendió la trayectoria de la expresidenta chilena, quien se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

"Consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los Derechos Humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas", sostuvo la mandataria mexicana.

"Ante Naciones Unidas somos iguales. Es la igualdad entre naciones, entre Estados. Y ella lo representa", agregó Sheinbaum.

Pese al respaldo, reconoció la incertidumbre sobre la carrera: "Hay que ver, pues, las posibilidades que ella tiene".

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