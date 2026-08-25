La orina se puede poner rosa o roja tras comer betarraga y no siempre es normal: qué es la beturia y qué señal puede estar dando

25 ag. 2026 - 18:21 hrs.

La escena se repite con más frecuencia de lo que se cree. Una persona come un plato con betarraga —o remolacha, como se conoce en gran parte del mundo hispanohablante— y horas después, al ir al baño, descubre con sorpresa que su orina tiene un tono rosado, rojizo o incluso violáceo. El susto inicial es habitual, especialmente si nadie le había explicado antes por qué puede ocurrir.

La primera reacción de muchos es pensar en sangre. Y aunque en la enorme mayoría de los casos no hay ningún motivo real de preocupación, este fenómeno tiene un nombre médico específico, una explicación científica clara y —lo más interesante— puede estar dando una señal sobre el estado nutricional del organismo que conviene conocer.

Se llama beturia. Y aunque para la mayoría de las personas es un episodio anecdótico completamente inofensivo, para una minoría específica puede funcionar como uno de los primeros indicios visibles de un déficit nutricional que suele pasar desapercibido durante meses o años: la anemia por deficiencia de hierro.

Qué es exactamente la beturia y qué la causa

La beturia se define como la coloración rosada o rojiza de la orina —y a veces también de las heces— tras consumir betarraga. Se estima que afecta a entre el 10% y el 14% de la población general, lo que significa que aproximadamente una de cada ocho personas puede experimentarla en algún momento de su vida.

El responsable directo del color es un pigmento natural presente en la betarraga llamado betanina. La betanina pertenece a una familia de compuestos conocidos como betacianinas, y es la molécula que le da a la betarraga su característica tonalidad rojo-violácea intensa. Es un pigmento hidrosoluble y, a diferencia de otros colorantes vegetales, tiene una particularidad importante: su estructura química es relativamente frágil.

En condiciones normales, cuando la betanina ingresa al sistema digestivo, es degradada de forma secuencial por tres factores: el ácido clorhídrico del estómago, la presencia de iones férricos (hierro) en el tracto gastrointestinal, y la microbiota del colon. Todo ese proceso destruye la molécula responsable del color antes de que llegue a los riñones. Por eso la mayoría de las personas comen betarraga y no experimentan ningún cambio visible en la orina.

La beturia ocurre cuando uno o más de esos factores de degradación falla. La betanina llega intacta al torrente sanguíneo, se filtra en los riñones y termina saliendo con la orina, tiñéndola.

Las tres condiciones fisiológicas que favorecen la beturia

La literatura científica identifica tres situaciones específicas en las que la betanina no se degrada adecuadamente y termina apareciendo en la orina.

1. Hipoclorhidria gástrica. Es decir, una producción disminuida de ácido clorhídrico en el estómago. Esta condición puede ser natural con el envejecimiento —la secreción ácida gástrica tiende a reducirse después de los 60 años— o inducida por medicamentos.

2. Uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones. Los llamados IBP —medicamentos como omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol y otros de la misma familia— son de los fármacos más recetados del mundo para tratar el reflujo gastroesofágico, las úlceras y la gastritis crónica. Su efecto principal es suprimir la producción de ácido gástrico. Cuando se usan durante meses o años, alteran significativamente el ambiente ácido del estómago, permitiendo que la betanina llegue intacta al intestino. Las personas que llevan tiempo tomando omeprazol tienen mucha más probabilidad de experimentar beturia después de comer betarraga.

3. Vaciamiento gástrico acelerado. Ocurre en cuadros donde el estómago vacía su contenido hacia el intestino más rápidamente de lo normal (algunos casos post-cirugía bariátrica, trastornos funcionales del vaciado gástrico, entre otros). El tiempo de contacto entre la betanina y el ácido se acorta, y la molécula pasa sin degradarse.

La conexión con la anemia por deficiencia de hierro

Aquí llega el dato que hace que este fenómeno merezca más atención de la que habitualmente recibe. La literatura médica ha documentado una relación fisiopatológica clara y estadísticamente significativa entre la beturia y la anemia ferropénica —es decir, la anemia causada por déficit de hierro—.

Los estudios muestran que la prevalencia de beturia se eleva hasta el 66-80% en personas con deficiencia severa de hierro, frente al 10-14% base de la población general. La razón, otra vez, es química. El hierro luminal presente en el tracto gastrointestinal contribuye normalmente a destruir la betanina mediante reacciones oxidativas. Cuando el organismo está deplecionado de hierro —cuando las reservas de ferritina están bajas y la disponibilidad de hierro celular es reducida—, esa destrucción oxidativa disminuye. La betanina llega intacta al torrente sanguíneo con mucha más facilidad.

Traducido en términos prácticos: si una persona nota que su orina se pone rosa o roja de forma recurrente cada vez que come betarraga, y descartó el uso prolongado de omeprazol o similares, vale la pena que consulte con su médico y pida una revisión del hierro sérico y de la ferritina. No es un diagnóstico —de hecho, no lo es en absoluto—, pero sí puede ser una pista visible de que algo en el metabolismo del hierro no está funcionando como debería.

Cuándo la beturia no es beturia: la diferencia con la hematuria

Este es el punto más importante del artículo desde el punto de vista de la seguridad médica del lector. No toda orina rosada o rojiza es beturia. Existe otra causa —esta sí clínicamente relevante y que requiere consulta médica inmediata— llamada hematuria macroscópica, que es la presencia visible de sangre en la orina.

La hematuria macroscópica puede ser síntoma de infecciones urinarias, cálculos renales, inflamación de la próstata, lesiones traumáticas del tracto urinario, o —en casos menos frecuentes pero más serios— de tumores del sistema urinario. Nunca debe ser subestimada, y siempre requiere evaluación por un médico.

Existen dos criterios sencillos para diferenciar clínicamente la beturia de la hematuria, que en cualquier caso deben ser confirmados por un profesional de la salud:

El primer criterio es el temporal. La beturia aparece exclusivamente en las horas siguientes a haber consumido betarraga y desaparece por completo en 24 a 48 horas. Si el color rosado o rojizo persiste durante varios días sin nueva ingesta de betarraga, o si aparece sin haber comido este vegetal, no es beturia.

El segundo criterio es analítico. Un simple análisis de orina con tira reactiva —de los que se realizan en cualquier laboratorio o centro de salud primaria— distingue las dos causas de forma inmediata. La tira reactiva detecta hemoglobina o glóbulos rojos si hay sangre. En la beturia, el resultado será negativo para hemoglobina. En la hematuria, será positivo. Ante cualquier duda, esta es la vía de confirmación más rápida y accesible.

Qué hacer si te ocurre por primera vez

La recomendación práctica que hacen los especialistas se puede resumir en tres pasos.

Primero: descartar la causa obvia. Si comiste betarraga en las últimas 24-48 horas, es muy probable que sea beturia. Espera a que el color desaparezca por completo, cosa que ocurrirá naturalmente cuando el organismo termine de excretar la betanina residual.

Segundo: si el color no desaparece en 48 horas, o si aparece nuevamente sin haber comido betarraga, o si viene acompañado de otros síntomas como dolor lumbar, dolor al orinar, fiebre, náuseas o sensación de urgencia miccional, consulta a un médico sin demora. No es beturia y necesita evaluación.

Tercero: si la beturia aparece de forma recurrente cada vez que comes betarraga y llevas años tomando omeprazol u otro inhibidor de la bomba de protones, coméntalo con tu médico en tu próximo control. No es una urgencia, pero puede ser una buena oportunidad para revisar si sigue justificada esa medicación crónica o si conviene ajustarla, ya que el uso prolongado de estos fármacos tiene otras consecuencias metabólicas que a veces se pasan por alto (absorción de calcio, magnesio, vitamina B12, entre otras).

Y si la beturia aparece con frecuencia sin causa aparente, sin uso de IBP, y particularmente si viene acompañada de síntomas como cansancio persistente, palidez, mareo al levantarse rápido, dificultad para concentrarse o menstruaciones abundantes en el caso de las mujeres, vale la pena solicitar un hemograma completo, un perfil de hierro y una medición de ferritina sérica. Es un chequeo sencillo, económico y disponible en cualquier consulta médica general.

Un fenómeno pequeño con una lectura interesante

La beturia es un buen ejemplo de un principio general de la medicina moderna: el cuerpo humano funciona como un sistema integrado donde fenómenos aparentemente triviales pueden estar comunicando información clínica valiosa. Un color en la orina, la textura de las uñas, un cambio en el patrón del sueño, la temperatura de las manos: son señales que la mayoría de las veces no significan nada, pero que ocasionalmente sirven como puertas de entrada tempranas a diagnósticos que de otro modo pasarían inadvertidos durante meses.

Para la enorme mayoría de las personas, la beturia seguirá siendo lo que siempre fue: un fenómeno anecdótico, curioso y completamente inofensivo que produce una anécdota familiar cuando ocurre por primera vez. Para una minoría específica, en cambio, puede ser el primer aviso de un déficit metabólico corregible con un simple ajuste dietético o con la incorporación de un suplemento oral de hierro bajo supervisión médica.