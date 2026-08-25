Apple presenta los nuevos Mac mini: Estos son sus precios en Chile

25 ag. 2026 - 18:25 hrs.

Apple renovó uno de sus computadores de escritorio más compactos con la presentación de los nuevos Mac mini con chip M6 y M5 Pro, equipos que incorporan mejoras en rendimiento, conectividad, memoria y almacenamiento.

La nueva generación mantiene el característico diseño compacto del Mac mini, pero llega con importantes cambios en su interior. El modelo con M6 destaca especialmente por incorporar el primer chip de Apple fabricado en un proceso de 2 nanómetros, mientras que la versión M5 Pro apunta a usuarios que necesitan mayor potencia para tareas profesionales.

En Chile, los nuevos equipos ya tienen precio de referencia: el Mac mini M6 parte en $1.049.990, mientras que el Mac mini M5 Pro comienza en $1.999.990.

Mac mini M6: el nuevo chip de Apple

El modelo M6 incorpora una CPU de 12 núcleos, GPU de 12 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Su arquitectura contempla dos supercores, cuatro núcleos de rendimiento y seis núcleos de eficiencia.

Uno de los principales cambios está en el proceso de fabricación de 2 nm, tecnología que busca entregar un mayor rendimiento junto con una mejor eficiencia energética frente a generaciones anteriores.

Apple también apunta a que esta nueva arquitectura permita enfrentar con mayor soltura tareas cotidianas y exigentes, incluyendo aquellas relacionadas con inteligencia artificial y creación de contenido.

M5 Pro: una alternativa para usuarios exigentes

Para quienes necesitan todavía más potencia, el Mac mini M5 Pro ofrece configuraciones superiores, con hasta 18 núcleos de CPU y 20 núcleos de GPU.

La versión Pro parte con 24 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento, características pensadas para trabajos que requieren un mayor nivel de procesamiento, como edición de video, tareas gráficas y otros flujos profesionales.

Además, el equipo alcanza hasta 307 GB/s de ancho de banda de memoria, lo que permite manejar cargas de trabajo más exigentes.

Nuevos estándares de conectividad

Los dos modelos incorporan el chip N1 de Apple, con soporte para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. También cuentan con Ethernet de 2,5 Gb de serie, con la posibilidad de configurarlo con una conexión de hasta 10 Gb.

En cuanto a los puertos, el Mac mini M6 incorpora Thunderbolt 4 en la parte trasera, mientras que el M5 Pro da el salto a Thunderbolt 5.

Ambos mantienen dos puertos USB-C frontales de 10 Gbps y una entrada para audífonos.

¿Cuánto cuesta el nuevo Mac mini en Chile?

Los precios anunciados para Chile son:

Mac mini M6: desde $1.049.990.

Mac mini M5 Pro: desde $1.999.990.

En Estados Unidos, los precios de referencia parten en US$899 para el modelo M6 y US$1.699 para el M5 Pro.

La nueva generación comenzará a llegar a los clientes a partir del 22 de septiembre, mientras que la disponibilidad y las distintas configuraciones pueden variar según el mercado.

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