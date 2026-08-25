Nueva marca de celulares aterriza en Chile: Buscan que mires menos la pantalla

25 ag. 2026 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía británica Nothing oficializó su llegada al mercado chileno con una propuesta que busca diferenciarse del diseño tradicional de los smartphones. La marca desembarca en el país con una línea de equipos que apuesta por una estética retrofuturista, software minimalista y una particular función que permite consultar información sin tener que mirar constantemente la pantalla principal.

El protagonista de este lanzamiento es el Nothing Phone (3), modelo de alta gama que incorpora la denominada Glyph Matrix, un sistema de micro-LED ubicado en la parte posterior del teléfono que permite visualizar notificaciones, alertas y otras funciones de un vistazo.

La compañía llegó a Chile de la mano del distribuidor Solutions 2 GO, con presencia en el retail local a través de tiendas como Paris, Paris.cl y Mercado Libre. El catálogo también incluye los modelos Phone (3a), Phone (3a) Pro y Phone (3a) Lite.

Glyph Matrix: la apuesta de Nothing para mirar menos el celular

Uno de los principales elementos diferenciadores del Phone (3) está en su parte trasera. La Glyph Matrix utiliza una serie de micro-LED para mostrar información de manera rápida, con la idea de que el usuario pueda revisar determinados datos sin necesidad de encender la pantalla principal del equipo.

Según Nothing, esta propuesta busca reducir las interacciones innecesarias con el smartphone y entregar información de manera más directa.

El Phone (3), además, incorpora el procesador Snapdragon 8s Gen 4 y mantiene la estética característica de la compañía, con una construcción que apuesta por elementos transparentes y un diseño alejado de los formatos más tradicionales de la industria.

Tres modelos que llegan al mercado chileno

El desembarco de Nothing contempla distintas alternativas dependiendo del segmento y las necesidades de cada usuario.

El Phone (3) es el modelo insignia y concentra las principales novedades de la marca, incluyendo la Glyph Matrix y un hardware orientado a usuarios que buscan mayor rendimiento.

Por otro lado, el Phone (3a) apunta a un segmento más accesible y destaca por una autonomía que, según la compañía, puede alcanzar hasta dos días, además de incorporar un sistema de cámaras versátil.

El Phone (3a) Pro eleva las capacidades fotográficas de la familia con una cámara periscópica de 50 MP, pensada para capturar imágenes de sujetos ubicados a mayor distancia.

A estos equipos se suma el Phone (3a) Lite, alternativa orientada al segmento de entrada que incorpora pantalla AMOLED y conectividad 5G.

Nothing apuesta por reducir el uso innecesario de la pantalla

La propuesta de la compañía llega en un contexto en que el uso intensivo de dispositivos electrónicos se ha convertido en parte habitual de la vida cotidiana.

Nothing plantea que el smartphone no necesariamente debe competir por captar constantemente la atención del usuario. En cambio, su apuesta consiste en entregar herramientas que permitan consultar información de manera rápida y decidir cuándo realmente es necesario interactuar con la pantalla.

Esta filosofía también se refleja en Nothing OS, la capa de software basada en Android que utiliza la compañía y que apuesta por una experiencia más limpia, minimalista y con menos elementos visuales innecesarios.

La empresa busca así que el teléfono sea una herramienta para la creatividad y la productividad, en lugar de convertirse simplemente en una fuente permanente de notificaciones.

“La tecnología se ha vuelto aburrida”

El cofundador y CEO de Nothing, Carl Pei, explicó que la compañía busca diferenciarse de un mercado donde, a su juicio, los smartphones han terminado adoptando diseños y experiencias similares.

“La tecnología se ha vuelto aburrida: todos los celulares se ven iguales, se sienten iguales, hacen lo mismo”.

Según Pei, el desarrollo del Phone (3) tomó dos años y responde a la intención de crear un equipo que permita recuperar una relación más personal con la tecnología: “En Nothing no seguimos tendencias, construimos con intención, y lo hacemos junto a nuestra comunidad”.

Con su llegada oficial al país, los equipos de Nothing comenzaron a incorporarse al mercado nacional a través del distribuidor Solutions 2 GO y distintos canales de venta, entre ellos Paris, Paris.cl y Mercado Libre.

La compañía busca posicionarse en Chile con una oferta que abarca desde su teléfono insignia hasta modelos más accesibles, manteniendo como elementos comunes el diseño distintivo, Nothing OS y la intención de entregar una experiencia diferente a la de los smartphones tradicionales.