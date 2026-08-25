URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Reportajes

Reportajes

Embalses recuperan sus niveles tras las lluvias: Agua asegura hasta tres temporadas de riego y da alivio al sistema eléctrico

25 ag. 2026 - 22:47 hrs.

Tras años de sequía, las intensas lluvias elevaron el nivel de los embalses en Chile. En Coquimbo, cuatro recintos alcanzaron el 100% de su capacidad y el agua permitiría asegurar hasta tres temporadas de riego.

Leer más de

Notas relacionadas