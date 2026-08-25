Embalses recuperan sus niveles tras las lluvias: Agua asegura hasta tres temporadas de riego y da alivio al sistema eléctrico
25 ag. 2026 - 22:47 hrs.
Tras años de sequía, las intensas lluvias elevaron el nivel de los embalses en Chile. En Coquimbo, cuatro recintos alcanzaron el 100% de su capacidad y el agua permitiría asegurar hasta tres temporadas de riego.
Leer más de
Notas relacionadas
- A dos años del fatal choque de trenes en San Bernardo: Las responsabilidades que aún siguen bajo investigación
- Fiscalía y PDI allanan Centro de Justicia de Santiago por coimas y filtración de información de funcionario a banda criminal
- "Hijos de la autopista": El nuevo refugio de las personas en situación de calle y las historias detrás de los rucos en Santiago