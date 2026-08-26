Kenita Larraín se separa y denuncia a su marido por violencia intrafamiliar

26 ag. 2026 - 10:18 hrs.

María Eugenia “Kenita” Larraín y el empresario argentino Sergio Ader se estarían divorciando, proceso en medio del cual la numeróloga presentó una denuncia por violencia intrafamiliar. El caso comenzó en el Tribunal de Familia y posteriormente llegó a la Fiscalía de Género Oriente.

La situación se conoció cuando, en la mañana del pasado martes, Larraín acudió a la Municipalidad de Lo Barnechea acompañada por una amiga. De acuerdo con la información publicada, la pareja se separó después de 10 años de relación y tiene una hija en común.

Según explicó la abogada Macarena Venegas, la presentación de Larraín comenzó como una causa ante el Tribunal de Familia. “Ella inició una demanda en el Centro de Medidas Cautelares que pertenece al Tribunal de Familia”, señaló, según consignó LUN.

El caso, sin embargo, tomó otro camino debido a los antecedentes expuestos en la denuncia.

“Cuando estos tribunales se dan cuenta de que existe violencia habitual, es decir, reiterada, psicológica, física o económica, que son las tres que en este caso ella denunció que ocurrían de forma habitual en el tiempo durante 10 años, entonces el Tribunal de Familia deriva los antecedentes al Ministerio Público”, detalló la abogada.

La medida adoptada tras la denuncia

De acuerdo con la información publicada por el medio antes señalado, Ader habría recibido una orden para dejar el domicilio y retirar únicamente sus pertenencias personales y herramientas de trabajo. También habría tenido que entregar las llaves del inmueble.

La Fiscalía de Género Oriente quedó a cargo de investigar las acusaciones. Venegas explicó que los antecedentes apuntan a un eventual delito de maltrato habitual, cuya pena puede ir desde 61 días hasta tres años de presidio.

Las acusaciones corresponden a lo expuesto por Larraín en su denuncia y deberán ser esclarecidas durante la investigación.

La relación de Larraín y Ader

Larraín y Ader contrajeron matrimonio en 2015 y son padres de una hija. En febrero de 2024, la numeróloga había hablado públicamente sobre su relación y la etapa que atravesaba junto al empresario.

En esa oportunidad, recordó el nacimiento de su hija y aseguró: “En ese contexto conocí a mi marido y me convertí en mamá a los 42 años”.

También se refirió a su matrimonio en términos positivos: “Es mi relación más estable y es hermosa. Me siento bendecida. Después de mis intentos fallidos anteriores, la tercera fue la vencida”.

En 2023, la pareja había celebrado los 50 años de Larraín junto a familiares y amigos. Ader también la acompañó durante la presentación de su libro El camino de tus números, instancia en la que la describió como “una mujer increíble”.

Ahora, aquella historia pública de más de una década llega a un punto distinto tras el quiebre y la denuncia presentada por Larraín.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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