Senador Núñez critica reforma constitucional de seguridad: "No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando la hizo"

26 ag. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Daniel Núñez (PC) aseguró que la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno no cuenta con respaldo suficiente para avanzar y sostuvo que, a su juicio, la iniciativa ya no tendría viabilidad en el Congreso.

"No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional", afirmó el senador por la región de Coquimbo, quien cuestionó especialmente el tipo de estado de excepción contemplado en la propuesta y las atribuciones que entregaría al Presidente de la República.

Núñez entrego estas declaraciones en conversación con Juan Manuel Astorga en su programa "Ahora es Cuando" de Radio Infinita.

"No sé qué estaba fumando el ministro Arrau"

Al ser consultado por las propuestas que impulsa el titular de Seguridad Pública, Núñez planteó su propia interpretación sobre el origen de algunas de las medidas.

"Yo creo que el ministro Arrau quedó traumado con la discusión del segundo proceso constitucional. Él fue convencional en esa etapa; entiendo que muchas de estas propuestas venían en el segundo proceso constitucional", sostuvo en referencia al segundo proyecto para cambiar la Constitución que estuvo liderado por el Partido Republicano y que fue rechazado en 2023.

En la misma línea, agregó: "Hay gente que, cuando es tan fanática, ve una oportunidad y vuelve con las mismas ideas que fracasaron". En ese contexto, al referirse a la reforma, señaló: "Yo no sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional".

Núñez cuestiona el contenido de la reforma

Respecto a la viabilidad de la reforma, que considera que tiene "claros tintes autoritarios", el parlamentario afirmó: "Yo creo que a esta altura la reforma constitucional en materia de seguridad está muerta".

Según explicó Núñez, la iniciativa necesita 29 votos y la oposición podría impedir que se alcance ese número si mantiene una postura coordinada. Por ello, planteó que el Gobierno debería concentrarse en los proyectos de seguridad que actualmente se encuentran en discusión.