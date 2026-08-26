Subsecretaria Estévez sobre negociación por aranceles de EEUU: "Si el acceso a mercado no es bueno, entonces no vamos a firmar"

26 ag. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

Chile condicionó la firma de un eventual acuerdo arancelario con Estados Unidos a que la propuesta mejore el acceso de los productos nacionales al mercado estadounidense.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, aseguró que "por ahora, si el acceso a mercado no es bueno, entonces no vamos a firmar".

Actualmente, el 53% de las exportaciones chilenas, ingresa al mercado extranjero con un arancel del 0%, mientras que poco más del 40% enfrenta un gravamen de 12,5%. Al respecto, Estévez aclaró que la negociación continúa y que no hay un acuerdo cerrado para ampliar los productos exentos de aranceles.

¿Qué productos busca excluir Chile del arancel?

Durante las conversaciones se revisaron los aranceles de productos como salmones, frutas, maderas y vinos. La propuesta chilena considera tres elementos: la contraestacionalidad, la falta de producción doméstica suficiente en Estados Unidos y aquellos productos cuya falta de disponibilidad pueda generar un perjuicio para su economía.

Chile entregó información técnica y antecedentes económicos respaldados por los gremios exportadores, por lo que ahora Estados Unidos deberá definir qué productos podrían quedar exentos y presentarle una nueva oferta a nuestro país.

La subsecretaria sostuvo que Chile también debe considerar lo que están haciendo otros países, entre los que se encuentran Perú, Australia, Sudáfrica y Corea: "Perú quiere negociar. Nosotros estamos mucho más adelantados que otros países (...) entonces tampoco podemos quedarnos atrás en esta negociación", señaló.

Los escenarios que analiza el Gobierno

Estévez explicó que existen tres escenarios: mantener las condiciones actuales, negociar para conseguir nuevas excepciones o recurrir a una demanda contra Estados Unidos. Esta última alternativa, según indicó, no forma parte de las opciones que maneja actualmente el Gobierno.

La autoridad también señaló que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos continúa vigente y que, debido a esto, una parte de los productos puede mantener un arancel base de 0%.