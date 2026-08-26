Clan Chen logra salir de La Laguna: el primer revés judicial para la Operación Cancerbero

26 ag. 2026 - 11:50 hrs.

Apenas días después de que el Gobierno diera por concluida con éxito la denominada Operación Cancerbero, el masivo traslado de internos de alta peligrosidad hacia la cárcel La Laguna de Talca enfrenta su primer revés ante la justicia.

El Juzgado de Garantía de Iquique ordenó que cuatro imputados vinculados al denominado Clan Chen abandonen el recinto penitenciario de Talca al que habían sido trasladados: tres deberán regresar al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio y un cuarto volverá al Centro de Detención Preventiva Santiago I.

Se trata de Longdi Chen, Wen Chen y Wu Chen, quienes se encuentran en prisión preventiva desde el 18 de enero de 2026 en una investigación por asociación ilícita, lavado y blanqueo de activos. A ellos se suma Yonjie Chen, quien también permanecía en La Laguna.

La resolución conocida por Mega Investiga resulta especialmente relevante debido a que se produce en momentos en que el Ejecutivo ha apostado por La Laguna como uno de los principales recintos para concentrar a internos considerados de alta peligrosidad y restringir la capacidad de organizaciones criminales de continuar operando desde las cárceles.

Sin embargo, los antecedentes contenidos en el acta judicial revelan que la controversia respecto de los Chen comenzó incluso antes del inicio del masivo poblamiento de La Laguna.

Una orden anterior a Cancerbero

El pasado 12 de agosto, el Juzgado de Garantía de Iquique ya había resuelto que Gendarmería debía retornar a Longdi, Wen y Wu Chen al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.

La defensa solicitó posteriormente una nueva audiencia precisamente para exigir el cumplimiento de aquella resolución.

La fecha resulta relevante. Solo un día después de aquella primera decisión judicial, el 13 de agosto, comenzó el principal despliegue de la Operación Cancerbero.

En esa primera jornada fueron trasladados 690 privados de libertad hacia La Laguna en tres caravanas provenientes de Santiago, Cauquenes y Talca. Nueve líderes de organizaciones criminales fueron movilizados en vehículos blindados después de ser concentrados previamente en el complejo penitenciario ubicado en calle Pedro Montt, en Santiago.

Gendarmería, sin embargo, intentó mantener a los tres integrantes del Clan Chen en Talca.

Según establece la resolución del tribunal, el 14 de agosto la jefa del Departamento de Control Penitenciario remitió un oficio explicando los motivos que habían llevado a trasladar a los imputados hasta La Laguna.

En esa presentación se informó además de las condiciones de alimentación y visitas que mantenían en el nuevo recinto y de los mecanismos técnicos disponibles para permitir la comunicación con sus abogados.

Con esos antecedentes, Gendarmería pidió expresamente al tribunal reconsiderar el regreso de los internos a Tarapacá y autorizar su permanencia en Talca.

Tribunal: no hay “antecedentes convincentes”

La solicitud no prosperó. En una audiencia realizada el domingo 24 de agosto, el juez titular del Juzgado de Garantía de Iquique, Diego Reyes, resolvió mantener lo decidido anteriormente.

El magistrado sostuvo que no existían “antecedentes convincentes” que permitieran modificar lo decretado por otro juez del mismo tribunal, quien había adoptado la primera decisión con lo que calificó como “mayores y mejores antecedentes”.

Por esa razón, desestimó la reconsideración solicitada por Gendarmería y ordenó que Longdi, Wen y Wu Chen sean trasladados desde Talca hasta Alto Hospicio “a la brevedad”.

Para ello instruyó al Departamento de Control Penitenciario coordinarse con los complejos penitenciarios de Talca y Alto Hospicio y adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

La resolución constituye así un revés para el intento de Gendarmería de mantener a estos tres imputados dentro de La Laguna, aunque no supone un pronunciamiento general sobre la legalidad de la Operación Cancerbero ni sobre los restantes traslados realizados en el marco del operativo.

Un cuarto Chen vuelve a Santiago 1

Distinta es la situación de Yonjie Chen. Su defensa también solicitó abandonar La Laguna, pero pidió que fuera trasladado al Centro de Detención Preventiva Santiago I, recinto en el que originalmente cumplía su prisión preventiva.

Según consigna el acta judicial, la petición se fundó en que el imputado mantiene su arraigo familiar en la Región Metropolitana.

En este caso Gendarmería no se opuso a la solicitud, por lo que el tribunal dispuso que la prisión preventiva vuelva a cumplirse en Santiago 1 y ordenó concretar el traslado a la brevedad y bajo las medidas de seguridad correspondientes.

De esta forma, los cuatro imputados dejarán La Laguna, aunque bajo decisiones judiciales distintas: tres regresarán a Alto Hospicio contra la solicitud de Gendarmería de mantenerlos en Talca, mientras que el cuarto volverá a Santiago 1 sin oposición de la institución penitenciaria.

La apuesta por La Laguna

El episodio se produce inmediatamente después del cierre de una de las mayores operaciones penitenciarias realizadas en Chile.

Según el balance oficial del Ministerio de Justicia, alrededor de 1.500 internos fueron trasladados a La Laguna en solo cinco jornadas, en lo que la autoridad calificó como el mayor envío simultáneo de prisioneros de máxima y alta seguridad hacia un penal del país.

Los traslados comenzaron el 13 de agosto con 690 internos y continuaron el 15 de agosto con 249; el 17 con otros 219; el 19 con 198 provenientes de Valparaíso; y el 21 de agosto con 200 internos provenientes de Rancagua y Santiago Sur.

Al 24 de agosto, el Complejo Penitenciario de Talca registraba 1.931 privados de libertad, equivalentes al 83,2% de su capacidad, con 389 plazas todavía disponibles de un total de 2.320 cupos.

El objetivo de la nueva cárcel no es únicamente aumentar la capacidad penitenciaria.

El régimen de máxima seguridad contempla celdas individuales, solo dos horas y 15 minutos de patio diario, alimentación dentro de las celdas, eliminación de venusterios, visitas mediante locutorios sin contacto físico, restricciones al número de visitas y encomiendas y desplazamientos internos especialmente vigilados, entre otras medidas.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó públicamente la decisión respecto de los integrantes del Clan Chen y sostuvo que los imputados buscan retornar a recintos donde, según afirmó, mantenían condiciones que calificó como su “espacio de confort”.

El flanco judicial de Cancerbero

La resolución de Iquique abre ahora un nuevo flanco para la estrategia penitenciaria.

Hasta ahora, el desafío de Cancerbero había sido fundamentalmente operativo: trasladar en pocos días y bajo estrictas medidas de seguridad a cientos de internos desde distintas regiones hacia Talca.

La situación de los Chen muestra que existe además una segunda dimensión: el control que pueden ejercer los tribunales sobre la permanencia de determinados imputados en el nuevo recinto penitenciario cuando sus defensas cuestionan los traslados.

En este caso, la resolución tiene efectos particulares y no invalida la estrategia general de Cancerbero. Pero el precedente adquiere relevancia ante la posibilidad de que otros internos trasladados a La Laguna recurran a tribunales buscando retornar a sus recintos de origen.

El propio documento judicial contiene además una prevención relevante: el acta conocida corresponde a un resumen administrativo de lo ocurrido durante la audiencia. Los argumentos íntegros de las partes y la fundamentación completa de la resolución permanecen registrados en el audio judicial.

Así, tras completar el gigantesco movimiento de internos hacia Talca, Cancerbero enfrenta ahora un desafío diferente: que los traslados definidos por razones penitenciarias logren también resistir el escrutinio de los tribunales.