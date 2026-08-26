Tragedia en Nepal: Los impactantes registros del alud que ha dejado decenas de víctimas fatales y desaparecidos

26 ag. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un desastre sacude a Nepal y a la región vecina del Tíbet tras registrarse un enorme alud y aluvión en las alturas del cordón montañoso del Himalaya. El balance preliminar da cuenta de decenas de personas fallecidas y cerca de 500 desaparecidos, en una emergencia que mantiene a los equipos de rescate trabajando a contrarreloj en plena oscuridad.

Según los últimos antecedentes, la tragedia se habría desencadenado por una nefasta combinación de factores climáticos y geológicos.

Como causa inmediata, un sismo de magnitud 5,2 a pocos kilómetros de profundidad habría provocado el colapso de glaciares y masas de nieve a más de 4.000 metros de altitud.

Sin embargo, los expertos advierten una trasfondo climático severo: temperaturas anormalmente altas de hasta 35°C en las zonas bajas, impulsadas por el fenómeno de El Niño y el cambio climático, habían agrietado y debilitado previamente la estructura glaciar.

Registros captaron el desastre

La masa desprendida arrastró agua, barro y rocas a gran velocidad por encajonados valles, arrasando al menos tres o cuatro poblados cerca de las riberas.

Imagen aérea de la tragedia / AFP

La magnitud del impacto se vio agravado porque la zona albergaba una multitudinaria peregrinación religiosa hacia el Tíbet, lo que incrementó el número de turistas en la zona.

El difícil acceso geográfico y la falta de luz complican las labores de búsqueda en una de las mayores catástrofes recientes de la región.