Hell Week de los Navy SEALs: cinco días y medio con solo cuatro horas de sueño autorizadas y más de 300 km de carrera en arena

26 ag. 2026 - 09:12 hrs.

La Marina de los Estados Unidos la llama Hell Week, la Semana del Infierno. Es una de las pruebas de resistencia humana más extremas que se aplican de forma sistemática en cualquier estructura militar del mundo occidental, y funciona como el filtro definitivo del entrenamiento para convertirse en un Navy SEAL, la fuerza de operaciones especiales de élite de la Armada estadounidense.

Durante cinco días y medio continuos —132 horas seguidas, sin pausa—, los aspirantes que llegan a esta etapa del proceso de selección son sometidos a una combinación deliberadamente diseñada de agotamiento físico absoluto, hipotermia controlada y privación de sueño casi total. Solo se les autorizan cuatro horas de sueño en toda la semana. Corren más de 200 millas (aproximadamente 320 kilómetros) sobre arena. Cargan troncos de madera de gran tonelaje en equipos de siete hombres. Y se sumergen en las aguas del océano Pacífico frente a la costa de Coronado, California, una y otra vez, hasta que el cuerpo deja de responder.

Los propios instructores lo dicen sin rodeos: la Hell Week no está diseñada para poner a prueba el cuerpo del candidato. Está diseñada para encontrar el punto exacto en el que la mente cede antes que el cuerpo. Y expulsar a todos los que llegan a ese punto.

Dónde encaja la Hell Week en el proceso completo de selección

Para entender qué es exactamente la Semana del Infierno, hay que situarla dentro del recorrido de selección completo para llegar a ser un Navy SEAL. El proceso no es corto: desde que un aspirante ingresa a la Armada hasta que recibe el codiciado Tridente SEAL, pasan aproximadamente 18 meses de entrenamiento continuo.

El pipeline se divide en varias etapas. Primero está el reclutamiento (con pruebas psicométricas, físicas y académicas). Después, la Escuela Preparatoria de la Guerra Especial Naval (NSW Prep) de cinco a ocho semanas. Luego viene el curso central: el BUD/S (Basic Underwater Demolition/SEAL), un programa de 24 semanas dividido en tres fases de siete semanas cada una. La primera fase es la de Acondicionamiento Básico. La segunda, Buceo Táctico de Combate. La tercera, Guerra Terrestre y Demoliciones.

La Hell Week ocurre habitualmente en la cuarta o sexta semana de la Fase 1, hacia la mitad del bloque de Acondicionamiento Básico. Y funciona como un filtro tan brutal que, según los propios datos del Mando de Guerra Especial Naval, más del 70% de todas las bajas voluntarias del pipeline completo ocurren durante esta única semana. En la jerga militar, esas bajas se llaman Drop on Request o DOR: el aspirante puede pedir salirse en cualquier momento, tocando tres veces una campana de bronce que los instructores colocan a la vista de todos.

Muchos la tocan. Muy pocos completan la semana.

132 horas continuas: cómo se estructura el infierno

La Hell Week comienza típicamente un domingo por la tarde con una ceremonia deliberadamente dramática llamada "breakout". Los instructores irrumpen en los barracones con simuladores de fuego, humo, gritos y ráfagas de ametralladora con munición de fogueo. Es el aviso: durante los siguientes cinco días y medio, los aspirantes no tendrán descanso significativo, no tendrán tiempo de pensar y no tendrán espacio para dudar.

A partir de ahí, la programación es continua. Los eventos se encadenan sin pausa, día y noche, y los instructores rotan en turnos mientras los alumnos permanecen despiertos. La semana está estructurada en torno a varios tipos de evolución física, todos ellos ejecutados en condiciones deliberadamente incómodas.

Las evoluciones físicas centrales de la semana

Las carreras en arena. Son el sustrato constante de toda la semana. Los aspirantes corren en la arena blanda de la playa de Coronado con botas de combate y uniforme completo. El terreno inestable multiplica el esfuerzo cardiovascular y las lesiones por sobrecarga. A lo largo de la semana, la distancia acumulada por corredor supera las 200 millas. La mayoría de estas carreras se ejecutan cargando equipo adicional.

El Log PT. Es probablemente la evolución más recordada por quienes completan la semana. Consiste en calistenia grupal con troncos de madera de gran tonelaje, que se levantan, se pasan por encima de la cabeza y se sostienen en distintas posiciones durante períodos prolongados. Cada tronco es cargado por un equipo de siete hombres. Un solo miembro que baje los brazos o abandone la posición hace que todo el equipo sea castigado. La cooperación grupal no es opcional: es una condición de supervivencia física dentro del ejercicio.

El Surf Torture. Los alumnos se acuestan boca arriba en la orilla del océano Pacífico, tomados de los brazos formando una cadena humana, mientras las olas rompen sobre ellos durante períodos prolongados. La temperatura del agua en Coronado durante la mayor parte del año oscila entre los 13 y los 17 grados Celsius, lo que provoca hipotermia leve controlada. Los instructores permiten a los aspirantes salir del agua solo cuando comienzan a temblar de forma severa, para que se calienten unos minutos, y de inmediato los devuelven al agua. El ciclo se repite decenas de veces.

Las evoluciones con botes. Los aspirantes cargan botes inflables IBS —de 76 kilos vacíos— sobre la cabeza durante largos trayectos por la playa, y ejecutan maniobras de remo en el océano en formación. Las carreras con bote son especialmente exigentes porque el peso del bote se distribuye entre los siete miembros del equipo: si uno falla, los demás lo compensan hasta el colapso.

La pista de obstáculos y las evoluciones de piscina. Los alumnos completan la pista de obstáculos de Coronado —una de las más exigentes del mundo militar— múltiples veces durante la semana. Y ejecutan pruebas acuáticas en la piscina, incluyendo natación con equipo y ejercicios de familiarización con el pánico bajo el agua.

Cuatro horas de sueño en 132 horas

Esta es la cifra que hace de la Hell Week un caso único de estudio para fisiólogos y psicólogos militares. Durante toda la semana, cada aspirante recibe autorización para dormir un total acumulado de aproximadamente cuatro horas. No cuatro horas por día. Cuatro horas en toda la semana.

Ese descanso mínimo no es un premio: es una necesidad calculada por los propios instructores para evitar que los alumnos entren en cuadros de alucinaciones severas o pérdida completa del contacto con la realidad, algo que ocurre naturalmente en cualquier ser humano después de aproximadamente 72 horas continuas sin dormir. Con las pausas de sueño mínimas, los instructores logran mantener a los alumnos en un estado límite: agotados hasta el borde del colapso, pero funcionales para seguir siendo evaluados.

Aun con esas pausas, las alucinaciones son parte del paisaje de la semana. Los aspirantes reportan haber visto animales inexistentes, escuchar voces, confundir objetos y perder brevemente la orientación temporal. Los instructores están entrenados para reconocer estos síntomas y determinar cuándo un candidato está experimentando un cuadro normal de privación de sueño y cuándo está entrando en una zona de riesgo real que requiere intervención médica.

Por qué esta prueba existe y qué se evalúa realmente

La Hell Week no es un rito de paso arbitrario ni una prueba de sadismo institucional. Su diseño responde a una función táctica muy concreta: los equipos SEAL ejecutan operaciones reales en las que, con frecuencia, los operadores deben mantener la capacidad de decidir y ejecutar acciones críticas después de 48, 72 o incluso 96 horas continuas sin dormir, cargando equipo pesado, en condiciones climáticas adversas y bajo estrés de combate.

La Hell Week busca identificar en el aspirante tres capacidades que no pueden medirse con pruebas físicas convencionales:

1. Tenacidad mental pura. El punto no es si el cuerpo aguanta —a las 132 horas prácticamente ningún cuerpo aguanta—, sino si la voluntad del aspirante sigue empujando incluso cuando el cuerpo está por debajo del umbral de rendimiento normal.

2. Trabajo en equipo bajo agotamiento absoluto. Muchas de las evoluciones (Log PT, botes, carreras con carga) están diseñadas específicamente para que ningún individuo pueda completarlas solo. Un aspirante que se derrumba arrastra a su equipo. Los instructores evalúan quiénes siguen empujando por sus compañeros incluso cuando personalmente ya han pasado su propio límite.

3. Capacidad de suprimir la respuesta al pánico. Las evoluciones con hipotermia, hipoxia y sensación de ahogamiento están diseñadas para desencadenar la respuesta fisiológica de pánico. El aspirante que aprende a mantener funciones cognitivas básicas mientras experimenta esa respuesta demuestra la capacidad neurológica que los equipos SEAL requieren para operaciones subacuáticas complejas.

La campana que muy pocos evitan tocar

En un rincón visible del área de entrenamiento, colocada estratégicamente para que todos los aspirantes puedan verla en cualquier momento, hay una campana de bronce. Tocarla tres veces es la señal formal de renuncia. En cuanto un aspirante toca esa campana, un instructor lo retira de la evolución en curso, le entrega ropa seca y una taza de café caliente, y lo escolta fuera del área de entrenamiento. Su participación en el programa SEAL termina en ese instante.

La campana no está escondida. Está a la vista. En los momentos más duros de la semana —durante las horas más frías del Surf Torture, después de horas cargando troncos, en el segundo o tercer día sin dormir—, los instructores literalmente llevan la campana cerca del grupo y les recuerdan a los alumnos que una sola señal termina inmediatamente el sufrimiento. Que en cinco minutos pueden estar duchados, alimentados y descansando.

Muchos se rinden en esos momentos. La mayoría de las bajas voluntarias del programa SEAL completo, tanto de BUD/S como de SQT, ocurren precisamente durante estas horas.

Qué pasa cuando termina la semana

La Hell Week termina, formalmente, un viernes al mediodía. Los instructores reúnen a los aspirantes sobrevivientes, les entregan pizzas y les permiten dormir por primera vez en 132 horas. Los sobrevivientes duermen entre 12 y 15 horas continuas.

Pero el proceso no termina ahí. Los que completan la semana continúan con las semanas restantes de la Fase 1, luego pasan a la Fase 2 de Buceo Táctico de Combate (donde enfrentarán la temible Pool Competency, otra prueba diseñada para inducir pánico bajo el agua), luego a la Fase 3 de Guerra Terrestre. Después vienen la Escuela de Paracaidismo Militar, el curso SERE de Supervivencia y Evasión, y las 26 semanas del SEAL Qualification Training (SQT). Recién al final de todo ese recorrido, y solo si el candidato ha mantenido conducta intachable durante todo el proceso, recibe el Tridente SEAL en una ceremonia oficial.

La Hell Week es, en definitiva, apenas una semana dentro de un proceso de casi año y medio. Pero es la semana que define quién sigue y quién no. Los datos hablan por sí solos: entre el 70% y el 85% de los aspirantes que empiezan BUD/S no llegan a graduarse, y la abrumadora mayoría de esas bajas ocurren durante o inmediatamente después de esas 132 horas frente a la playa de Coronado.

Los que sí llegan al final aseguran que, después de haber sobrevivido a la Semana del Infierno, ya nada de lo que enfrentaron en sus carreras posteriores —incluyendo combates reales en zonas de operaciones especiales— fue psicológicamente más duro que aquellos cinco días y medio en la arena de Coronado.