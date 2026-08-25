Amma Ghee: El emprendimiento que Mariana Loyola combina con su carrera como actriz

25 ag. 2026 - 17:22 hrs.

Hace más de una década, la actriz Mariana Loyola dio vida a un emprendimiento que nació a partir de una situación familiar y que con el tiempo se transformó en una empresa: Amma Ghee.

La marca se dedica a la elaboración y comercialización de ghee, una mantequilla clarificada de origen indio que se obtiene mediante un proceso en el que se separan los sólidos lácteos de la grasa. La propuesta de Loyola apunta a un producto artesanal, elaborado a mano y comercializado en distintos formatos. El sitio oficial de Amma Ghee actualmente mantiene productos naturales y variedades con especias, además de bálsamos labiales.

La historia comenzó cuando la hija de la actriz presentó una alergia a la caseína, una proteína presente en la leche. Frente a la necesidad de encontrar alternativas para su alimentación, Loyola conoció el ghee y comenzó a prepararlo en casa. Lo que inicialmente respondió a una necesidad familiar terminó convirtiéndose en un negocio junto a su marido.

¿Qué es Amma Ghee y cómo nació el negocio?

El ghee es una preparación tradicional de la cocina india que se obtiene a partir de la purificación de mantequilla sin sal. Durante el proceso se eliminan los componentes sólidos de la leche y queda principalmente la grasa clarificada.

En el caso de Amma Ghee, la propia historia de la marca está vinculada a una necesidad de alimentación dentro de la familia de Loyola.

La actriz contó que su hija menor era alérgica a la caseína y que, a partir de esa situación, comenzó a buscar alternativas. Su hermana, vinculada al yoga y a la medicina ayurvédica, le habló del ghee y le entregó una receta que posteriormente comenzó a preparar. Con el tiempo, la idea pasó de la cocina familiar a la comercialización.

Un producto elaborado de manera artesanal

Una de las características que destaca actualmente Amma Ghee es que sus productos son elaborados de manera artesanal.

En su sitio oficial, la marca señala que sus productos son hechos “uno por uno” y que los pedidos pueden demorar hasta una semana en ser despachados una vez confirmada la compra. Además, cuenta con despacho a domicilio y entrega presencial en tiendas de la Región Metropolitana y otras regiones.

La oferta actual incluye distintas variedades y formatos. Entre ellos se encuentran:

Amma Ghee Natural de 140 cc.

Amma Ghee Natural de 210 cc.

Amma Ghee Natural de 450 cc.

Amma Ghee Natural de 1 litro.

Amma Ghee con cúrcuma.

Amma Ghee con pimienta.

Amma Ghee con romero.

Bálsamo labial Amma Ghee.

Tripacks y formatos de mayor tamaño.

Los precios publicados actualmente en la tienda oficial van desde $2.500 para el bálsamo labial hasta $67.500 para el formato de 3,2 litros, mientras que el ghee natural de un litro tiene un valor publicado de $23.500.

¿Para qué se utiliza el ghee?

El ghee puede utilizarse en la cocina como alternativa a la mantequilla tradicional o a otros tipos de materia grasa. También puede utilizarse para preparar alimentos, untar sobre pan o incorporar en distintas recetas.

La propuesta de Amma Ghee también contempla productos destinados al cuidado personal, como el bálsamo labial.

La marca destaca además que su producto es sin lactosa, sin caseína, sin gluten, sin sal y libre de grasas trans. Estas características corresponden a la propuesta y descripción comercial de la empresa, por lo que, ante alergias o restricciones alimentarias, siempre es recomendable revisar directamente el etiquetado y consultar a un profesional de la salud.

¿Qué ha sido de Mariana Loyola en 2026?

Aunque durante algunos períodos Mariana Loyola se ha mantenido alejada de las teleseries, su carrera artística continúa activa en cine, televisión y teatro.

En los últimos años, la actriz ha participado en producciones como Baby Bandito, Cuerpo Celeste, La Ola y La casa de los espíritus. Su filmografía más reciente también incluye la segunda temporada de Baby Bandito, mientras que registros de 2026 la sitúan vinculada a actividades relacionadas con el cine y la televisión.

Durante junio de 2026, por ejemplo, Loyola participó en una actividad en Valparaíso vinculada a los diez años de Rara, donde conversó con estudiantes sobre la película y su experiencia en el cine.

También durante este año apareció en un programa de TVN donde conversó sobre distintos aspectos de su vida personal y recordó una experiencia que vivió en Barcelona. En aquella instancia, señaló que actualmente se encuentra en una etapa en la que busca tranquilidad y bienestar integral.

Hoy, mientras continúa vinculada a proyectos audiovisuales, Amma Ghee sigue funcionando como un emprendimiento activo y con venta online. La marca mantiene su catálogo, despacho a domicilio y distintos puntos de venta, convirtiendo aquella preparación que comenzó en el contexto de una necesidad familiar en un negocio que lleva varios años en el mercado chileno.