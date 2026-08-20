"Eres lo más bajo que hay, eres un asco": Nico Solabarrieta y Mateucci tendrán fuerte enfrentamiento en Volverías con tu ex? 2

20 ag. 2026 - 13:47 hrs.

Una fiesta en la Cabaña de las Tentaciones de Volverías con tu ex? 2 terminó siendo el escenario de uno de los enfrentamientos más explosivos de la temporada, con Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci sacando a la luz secretos y acusaciones que cruzaron todas las líneas de la amistad.

Todo partió cuando Nicolás acusó a Mariano Brozincevic de haberle "levantado la mano" a Guarén durante la fiesta. Molesto, Solabarrieta amenazó a Brozincevic y abandonó la cabaña junto a Guarén, poniendo fin a la celebración de manera abrupta.

El comportamiento de Nicolás impactó a Luis Mateucci, quien aprovechó su ausencia para revelar lo que pensaba de la situación. Según el argentino, Nico cambia de actitud cada vez que retoma su relación con Guarén, y agregó algo que encendió todo lo que vino después. "Nicolás viene y cuenta que los padres quieren que raje de ahí", dijo, refiriéndose a la familia de Solabarrieta y su supuesta postura frente a la relación.

"Qué manera de pelarme"

Cuando Nicolás se enteró de los dichos de Luis, lo encaró de inmediato y sin filtros. "Qué manera de pelarme cuando no estoy", le dijo, iniciando un intercambio que fue subiendo de tono con cada intervención.

Nico le reclamó a Luis una falta de lealtad que consideraba inaceptable entre amigos. "Yo cuando no estás, te enaltezco; y cuando yo no estoy, me la pelas al revés. Y con la Guarén, no te olvides lo que hablaste en el React", le reprochó, dejando en claro que la traición venía de antes del encierro.

Mateucci no se quedó callado y la discusión escaló hasta llegar a un punto que nadie esperaba. "Eres lo más falso que hay, no puedo creer que de verdad te la compré y que también se la vendiste a mi papá", le gritó Nicolás, acusando al argentino de haberle fallado también a su padre, Fernando Solabarrieta.

Luis respondió con una frase que dejó a todos sin palabras. "Por lo menos tiene talento tu papá", le dijo, en un comentario que Nicolás no dejó pasar. "¿Y vos qué talento tenís? ¿Estar de reality en reality? Me escribes por WhatsApp, 'amigo consígueme una marca'", le echó en cara, exponiendo una conversación privada que Mateucci no esperaba ver salir a la luz.

"Eres lo más bajo que hay, eres un asco"

Pero el golpe más fuerte estaba por venir. Luis decidió revelar algo que Nicolás le había contado en confianza, relacionado con el polígrafo y con la opinión de Ivette Vergara sobre Guarén. "Cuando hiciste el polígrafo dijiste 'no funciona, porque dije una mentira, y pasó piola', la de que tu mamá quiere a la Guarén", soltó Mateucci, insinuando que la madre de Nicolás no tendría una buena opinión sobre ella.

La reacción de Nicolás fue de indignación total. "Eres lo más bajo que hay, eres un asco, estás contando intimidad de cosas de amigos. Yo nunca he contado las h… que me decís vo', ni lo que me has dicho de Daniela, nunca he contado esa h… porque tengo límites", le respondió, acusando a Luis de ser capaz de revelar lo más íntimo de la vida de otra persona con tal de seguir un día más en pantalla.

El enfrentamiento dejó en evidencia que la amistad entre Nicolás y Luis, que parecía sólida dentro del encierro, tenía fisuras profundas que solo necesitaban el momento justo para salir a la luz en Volverías con tu ex? 2.

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