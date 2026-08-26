11 comunas de la RM tendrán cortes de luz este miércoles: Se extenderán hasta por ocho horas

26 ag. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 26 de agosto. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de 11 comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Las Condes

Desde las 12:00 hasta las 14:00 horas.

Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas.

Lo Barnechea

Desde las 12:00 hasta las 15:00 horas.

Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Vitacura

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Santiago

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Renca

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal

Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Estación Central

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

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