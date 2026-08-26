11 comunas de la RM tendrán cortes de luz este miércoles: Se extenderán hasta por ocho horas
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 26 de agosto. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de 11 comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Las Condes
Desde las 12:00 hasta las 14:00 horas.
Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas.
Lo Barnechea
Desde las 12:00 hasta las 15:00 horas.
Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
Vitacura
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Peñalolén
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Santiago
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
San Ramón
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Florida
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Renca
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Quinta Normal
Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.
Estación Central
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
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