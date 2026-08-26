Por hasta 11 horas: Anuncian corte de agua en una comuna de Santiago para este miércoles

26 ag. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 26 de agosto se realizará un corte programado de agua en una comuna de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 11 horas debido al cambio de válvula.

Los cortes no contemplan la totalidad de la comuna, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Pudahuel

Desde las 15:00 hasta las 02:00 horas del jueves 27 de agosto.

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