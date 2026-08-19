Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Anuncian corte de agua por hasta 12 horas en cinco comunas de Santiago

¿Qué pasó?

Por distintos trabajos, Aguas Andinas programó cortes de aguas en varias zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este jueves 20 de agosto.

A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de tres comunas los que se verán afectados, por hasta 12 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?

En específico, las comunas que sufrirán interrupción en el suministro son Renca, Padre Hurtado, San Bernardo, La Florida y San Miguel.

Ir a la siguiente nota

Estos son los perímetros afectados:

Renca

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas:

Padre Hurtado

Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas:

San Bernardo

Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 01:00 horas del viernes:

La Florida

Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 03:00 horas del viernes:

Lo más visto de Nacional

San Miguel

Desde las 15:00 hasta las 21 horas:

Todo sobre Corte de luz

Leer más de

Notas relacionadas