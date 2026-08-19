Anuncian corte de agua por hasta 12 horas en cinco comunas de Santiago

19 ag. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Por distintos trabajos, Aguas Andinas programó cortes de aguas en varias zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este jueves 20 de agosto.

A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de tres comunas los que se verán afectados, por hasta 12 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?

En específico, las comunas que sufrirán interrupción en el suministro son Renca, Padre Hurtado, San Bernardo, La Florida y San Miguel.

Estos son los perímetros afectados:

Renca

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas:

Padre Hurtado

Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas:

Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 01:00 horas del viernes:

La Florida

Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 03:00 horas del viernes:

Desde las 15:00 hasta las 21 horas:

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