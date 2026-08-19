Anuncian corte de agua por hasta 12 horas en cinco comunas de Santiago
¿Qué pasó?
Por distintos trabajos, Aguas Andinas programó cortes de aguas en varias zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este jueves 20 de agosto.
A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de tres comunas los que se verán afectados, por hasta 12 horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?
En específico, las comunas que sufrirán interrupción en el suministro son Renca, Padre Hurtado, San Bernardo, La Florida y San Miguel.Ir a la siguiente nota
Estos son los perímetros afectados:
Renca
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas:
Padre Hurtado
Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas:
San Bernardo
Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 01:00 horas del viernes:
La Florida
Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 03:00 horas del viernes:
San Miguel
Desde las 15:00 hasta las 21 horas:
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