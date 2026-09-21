No tendrá que ver con remedios: El nuevo negocio de Dr. Simi que prepara su llegada a Chile

21 sept. 2026 - 08:24 hrs.

¿Qué pasó?

Dr. Simi prepara una nueva apuesta que no tiene que ver con remedios y que ya tiene un primer paso en Chile: Farmacias de Similares, Chile S.A. registró la marca “Café Simi” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

¿Cuándo podría abrir en Chile?

Según La Tercera, la solicitud fue concedida el pasado 3 de julio y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2036, con posibilidad de renovación. El registro permite utilizar la marca en cafeterías, restaurantes, servicios de comida para llevar y autoservicio, además de la venta y distribución de alimentos, dulces y bebidas.

Por ahora, la empresa no ha anunciado cuándo abrirá su primer local en Chile ni qué formato tendrá. Sin embargo, el proyecto ya había sido mencionado para el país en 2024 por Víctor González Herrera, CEO del grupo, quien adelantó entonces que Café Simi llegaría a Chile, Colombia y Estados Unidos.

La expansión de Café Simi en México

Mientras en Chile todavía no existe una fecha de apertura, el negocio avanza en México. El pasado 4 de septiembre, el grupo inauguró su tercer Café Simi, esta vez en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, en Quintana Roo.

La expansión comenzó con dos locales en Ciudad de México, donde la compañía puso a prueba el modelo antes de acelerar su crecimiento.

El nuevo formato combina la venta de café con otros servicios. En el local de Playa del Carmen, por ejemplo, funciona también SimiPet Care, que ofrece atención veterinaria a bajo costo.

Para lo que resta del año, el grupo contempla abrir cerca de 3,5 cafeterías mensuales, mediante locales propios, franquicias y la utilización de espacios disponibles dentro de su extensa red de farmacias.

La estrategia también mantiene una característica que ha marcado el crecimiento de Farmacias Similares: precios uniformes en sus sucursales. “Tenemos una marca que nadie tiene, que es el Dr. Simi”, afirmó González Herrera durante la presentación de la expansión.

Un nuevo negocio para el grupo

La incursión en las cafeterías comenzó en 2024, con un primer local instalado dentro del museo Casa del Doctor Simi y una segunda experiencia en Ciudad de México.

El grupo detrás de la marca comenzó su historia en 1997, cuando Víctor González Torres, conocido como el “Dr. Simi”, tomó el control de Laboratorios Best y lo transformó en una cadena de farmacias enfocada en medicamentos genéricos y bioequivalentes, junto con consultorios médicos de bajo costo o gratuitos.

A Chile llegó en 2005 y actualmente opera más de 500 locales. El conglomerado, denominado oficialmente Grupo por un País Mejor, también tiene presencia en México, Guatemala, Colombia, El Salvador y Estados Unidos.

Desde diciembre de 2022, la compañía es dirigida por Víctor González Herrera, hijo del fundador.