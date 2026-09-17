Nueva franquicia internacional se instala en Chile y abrirá su primera tienda en el norte del país

17 sept. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva empresa prepara su llegada a la Región de Tarapacá con la mirada puesta en uno de los polos productivos del norte de Chile. Se trata de Casa do Constructor, compañía brasileña especializada en el arriendo de herramientas, equipos y maquinaria para la construcción, que escogió Alto Hospicio para instalar su primera franquicia en el país.

La operación está proyectada para comenzar en marzo de 2027, en un escenario marcado por menores perspectivas de crecimiento económico y dificultades en el mercado laboral.

El Banco Central redujo recientemente su proyección de crecimiento para Chile durante 2026 a un rango de 0,25% a 0,75%, mientras que el INE informó una tasa de desocupación de 9,5% para el trimestre mayo-julio de este año.

En ese contexto, la compañía busca que su desembarco no se limite a la apertura de un nuevo negocio, sino que también genere actividad en torno a proveedores, servicios, trabajadores y pequeñas y medianas empresas de la zona.

Una inversión que busca mover la economía local

El proyecto contempla que la operación de la franquicia pueda generar demanda por servicios de transporte, logística, mantención, reparación y servicios profesionales, además de requerir personal para sus distintas áreas de funcionamiento.

Pero el impacto que busca generar la empresa también está relacionado con su propio modelo de negocio: permitir que constructoras, contratistas, emprendedores y proveedores de la minería puedan acceder temporalmente a herramientas y maquinaria sin tener que comprar esos equipos.

De esta manera, una empresa podría utilizar una máquina durante el período específico de un proyecto y evitar costos asociados a su adquisición, mantención, almacenamiento y depreciación.

“La llegada a Chile representa un paso muy importante dentro de nuestra estrategia de expansión. Hemos escogido Alto Hospicio y la Región de Tarapacá porque vemos una oportunidad concreta en un mercado con una fuerte actividad minera, constructiva, industrial, logística y comercial, donde empresas, contratistas y especialmente las pymes necesitan acceder a herramientas y maquinaria de calidad, pero al mismo tiempo buscan ser más eficientes en sus costos”, explica Bruno Arenas, director internacional de Casa do Construtor.

¿Por qué Alto Hospicio?

La elección de la comuna responde a su ubicación estratégica y a la diversidad de actividades económicas que se desarrollan en su entorno.

Alto Hospicio mantiene conexión con importantes rutas hacia Iquique y la Zona Franca (ZOFRI), además de concentrar actividades vinculadas al transporte, logística, talleres, reparación de vehículos pesados, construcción, comercio y servicios relacionados con la minería.

Este escenario permite a la compañía apuntar a un mercado que no estaría compuesto únicamente por grandes empresas. Entre sus potenciales clientes se encuentran pymes, contratistas, maestros, profesionales independientes, emprendedores, constructoras, talleres, empresas de transporte y proveedores de la minería.

La propuesta consiste en que estos usuarios puedan pagar por utilizar un equipo durante el tiempo que efectivamente lo necesitan, reduciendo la necesidad de destinar grandes cantidades de capital a la compra de activos.

“Nuestro objetivo es que las empresas puedan contar con el equipo que necesitan, cuando lo necesitan, sin tener que inmovilizar grandes recursos en maquinaria que muchas veces permanece detenida. El arriendo permite transformar un costo de inversión en un costo asociado directamente al uso”, sostiene Arenas.

Empleo y proveedores locales: uno de los desafíos

Otro de los focos de la llegada de la franquicia será su relación con el entorno empresarial de Alto Hospicio. La compañía busca establecer vínculos con proveedores y prestadores de servicios de la zona para atender distintas necesidades asociadas al funcionamiento y mantenimiento de los equipos.

La apertura de la unidad también contempla la incorporación de trabajadores para labores de operación, atención de clientes, administración y gestión de maquinaria. La cantidad de puestos dependerá de las necesidades que presente la franquicia a medida que avance su funcionamiento.

La iniciativa se desarrolla, además, en un escenario complejo para el empleo. Según los últimos datos mencionados por la compañía, la desocupación alcanzó el 9,5%, mientras sectores intensivos en mano de obra, como la construcción, enfrentan un período de menor dinamismo.

Un modelo pensado para las pymes

Uno de los objetivos del sistema de arriendo es entregar mayor flexibilidad a empresas que enfrentan proyectos de distinta duración y tamaño.

Una pyme que obtiene un contrato de corta duración, un contratista que requiere una máquina para completar una obra o un proveedor de la minería que debe responder a un requerimiento específico podría acceder al equipamiento necesario sin tener que adquirirlo de manera permanente.

El modelo apunta así a reducir la cantidad de capital que las empresas deben mantener inmovilizado y permitir que los equipos estén disponibles de acuerdo con las necesidades concretas de cada proyecto.

“Estamos trabajando para que nuestra primera franquicia en Chile esté operativa durante marzo de 2027. Queremos que Alto Hospicio sea el punto de partida de nuestro desarrollo en el país y, posteriormente, avanzar hacia otras regiones”, adelanta Arenas.

Tarapacá será el primer paso de una expansión nacional

La instalación en Alto Hospicio será el primer capítulo de Casa do Constructor en Chile. Tras esta apertura, la compañía proyecta avanzar hacia otras regiones y ampliar su modelo de arriendo de herramientas y maquinaria a nuevos mercados.

Con ello, la empresa brasileña busca desarrollar su negocio en Chile y, al mismo tiempo, establecer relaciones con empresas, proveedores, trabajadores y emprendedores de los territorios donde opere.

Para Tarapacá, la llegada de la franquicia posiciona a Alto Hospicio como su puerta de entrada al mercado chileno y como el punto de partida de una eventual expansión nacional.

La primera operación está prevista para marzo de 2027, fecha en que Casa do Construtor espera comenzar oficialmente sus actividades en Chile.