Fiestas Patrias: Un millón de personas inician salida desde los terminales de buses en medio de intensa fiscalización

17 sept. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con maletas en mano, ambiente festivo y los pasajes prácticamente agotados para los principales destinos del país, miles de personas ya comenzaron a llenar los terminales de buses de la Región Metropolitana. Para estas Fiestas Patrias se proyecta que más de un millón de pasajeros salgan de la capital a través del transporte público interurbano, y este jueves será la jornada de mayor flujo de viajes.

El ambiente en el Terminal Sur de Estación Central combina la emoción de reencontrarse con la familia en regiones con el impacto en el bolsillo tras el alza en los precios, sumado a un intenso control preventivo en los andenes.

Pasajes agotados y subida de precios

Para muchos usuarios, conseguir un pasaje a última hora fue una tarea compleja debido a la alta demanda hacia la costa y el sur del país. A esto se suma el alza estacional de los boletos.

Según relataron los propios pasajeros que esperaban la salida de sus buses hacia ciudades como Curicó o Valdivia, las tarifas experimentaron alzas considerables en comparación con semanas anteriores. "Los pasajes a Curicó estaban a $8.000 y para el domingo subieron a $10.000. Además, está todo agotado; quería irme más temprano y no encontré pasaje hasta más tarde", comentó una de las usuarias en el terminal.

La fiscalización también corre para el pasajero

En paralelo al movimiento de viajeros, el Ministerio de Transportes mantiene un reforzado plan de control para garantizar que los buses interurbanos cumplan con las exigencias mecánicas y de documentación antes de salir a la ruta.

Marcela Fuentes, jefa de la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones, destacó el balance de los operativos nacionales durante estas semanas de contingencia:

"Nosotros como división de fiscalización, realizamos durante todo el año y en todo Chile inspección de buses interurbanos y rurales. En particular, en este periodo de Fiestas Patrias, entre el 4 y el 20 de septiembre, tenemos un plan especial que busca fiscalizar 7.000 buses interurbanos y rurales en terminales y en ruta. A la fecha llevamos más de 8.500 controles, lo que significa que ya superamos con creces nuestra meta y nos queda todavía seguir trabajando hasta el 20", señaló la autoridad.

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad de los propios usuarios, recordando que el uso del cinturón de seguridad no solo es obligatorio, sino que la sanción por no utilizarlo recae directamente sobre quien viaja:

"Cabe destacar que uno de los puntos que se revisa es que el pasajero use su cinturón de seguridad. Es un punto muy importante porque la multa, en caso de no usarlo, la paga el pasajero", advirtió Fuentes.

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