VIDEO | Enterrados en bolsas plásticas: así fue el operativo con que Carabineros recuperó 88 celulares robados en La Pampilla

21 sept. 2026 - 11:12 hrs.

Carabineros de Coquimbo desarticuló dos grupos dedicados a la sustracción de teléfonos celulares durante las fondas de La Pampilla, la tradicional fiesta dieciochera de la Región de Coquimbo. En los dos procedimientos policiales fueron detenidas seis personas de nacionalidad peruana y se recuperaron 88 teléfonos celulares más un smartwatch (reloj inteligente), en su mayoría equipos de alta gama.

El detalle que marcó el operativo fue el descubrimiento de una decena de aparatos ocultos bajo tierra, agrupados dentro de bolsas plásticas. El hallazgo se produjo en el primero de los dos allanamientos, luego de que efectivos policiales dieron con la ubicación de los inmuebles donde los teléfonos habrían sido almacenados tras su sustracción en el interior de la fiesta.

Las diligencias se activaron a partir de las denuncias recibidas por robos registrados durante el desarrollo de La Pampilla, que este año volvió a convocar a miles de asistentes entre el 17 y el 20 de septiembre. Los aparatos ya están siendo devueltos a sus dueños en la Segunda Comisaría de Coquimbo.

Primer operativo: cinco detenidos en avenida El Sauce y la decena de celulares bajo tierra

El primer procedimiento se desarrolló en un departamento de avenida El Sauce, en Coquimbo, donde efectivos de Carabineros ingresaron tras seguir la pista de los teléfonos denunciados como robados. En el lugar fueron detenidas cinco personas: un hombre y cuatro mujeres, a quienes la institución vinculó como integrantes de una banda dedicada a este tipo de delitos.

En el inmueble se recuperaron 72 teléfonos celulares y un smartwatch, todos de alto valor comercial. Sin embargo, el hallazgo que llamó la atención de los efectivos fue otro: una decena de equipos adicionales aparecieron enterrados bajo tierra, agrupados en bolsas plásticas. La modalidad, poco habitual en este tipo de casos, sugiere un intento de esconder la evidencia frente a un eventual allanamiento como el que finalmente ocurrió.

Todos los detenidos quedaron en calidad de imputados por su presunta participación en los delitos denunciados, y sus antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización en las horas siguientes.

🔴 Carabineros de la SIP de la 2ª Comisaría de Coquimbo recuperaron 88 celulares robados al interior de la tradicional fonda La Pampilla y detuvieron a seis personas de nacionalidad peruana. pic.twitter.com/aYKiDlemHG — Meganoticias (@meganoticiascl) September 21, 2026

Segundo operativo: un detenido en calle Manuel Jesús Rivera por receptación

En paralelo al primer procedimiento, Carabineros ejecutó un segundo operativo en un edificio ubicado en calle Manuel Jesús Rivera, también en Coquimbo. En ese inmueble se recuperaron otros 16 teléfonos celulares de alta gama, sumando así el total de 88 equipos incautados en las dos diligencias.

En este segundo procedimiento fue detenido un hombre de 36 años, imputado por el delito de receptación en flagrancia. La figura legal aplica cuando una persona es sorprendida en posesión de especies que sabe o debiera saber que provienen de un delito, sin necesariamente haber participado en la sustracción original.

La coordinación entre ambos operativos permitió cerrar en pocas horas el cerco sobre dos grupos que, según Carabineros, operaban en paralelo durante los días de mayor afluencia de la fiesta, cuando las condiciones de aglomeración facilitan este tipo de sustracciones.

Segundo año consecutivo: un patrón detectado desde 2025

Desde Carabineros destacaron que por segundo año consecutivo se logró identificar y desarticular a bandas vinculadas a la sustracción de teléfonos celulares en las fondas de La Pampilla. La reincidencia del fenómeno había activado en las semanas previas un plan de vigilancia y análisis de denuncias que se extendió a lo largo de la fiesta.

La institución señaló que se trata de "grupos de extranjeros" vinculados al mismo modus operandi (modo de actuar) detectado en la edición anterior. La versión 2025 de La Pampilla también había terminado con detenidos y recuperación de aparatos, aunque en menor cantidad que la registrada en esta oportunidad.

El caso refuerza una tendencia que las policías chilenas vienen advirtiendo desde hace años en eventos masivos, donde la concentración de miles de personas con teléfonos de alto valor comercial genera un escenario propicio para bandas organizadas dedicadas exclusivamente a este tipo de delitos.

Cómo recuperar un celular robado en La Pampilla 2026

Las víctimas de robo o hurto de teléfonos durante las fondas de La Pampilla pueden acercarse a la Segunda Comisaría de Coquimbo, donde Carabineros está devolviendo los 88 aparatos recuperados a sus legítimos dueños. Para el trámite se requiere presentar antecedentes que permitan acreditar la propiedad del equipo.

Entre los documentos útiles se cuentan la boleta o factura de compra, el número IMEI del aparato (que suele venir impreso en la caja original y también aparece en los sistemas de las empresas de telefonía móvil), fotografías del equipo con fecha previa al robo y la constancia o parte policial de la denuncia original.

Quienes aún no hayan realizado la denuncia formal deben hacerlo antes de intentar recuperar el aparato, ya que la constancia es un requisito indispensable para acreditar la sustracción. La denuncia puede efectuarse en cualquier unidad de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI) del país.

Con los seis detenidos puestos a disposición del Ministerio Público, la formalización de los imputados definirá en las próximas horas el escenario judicial de una investigación que, tras dos años consecutivos de operativos exitosos en el mismo evento, quedará como antecedente para las próximas ediciones de la tradicional fiesta coquimbana.

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