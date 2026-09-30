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Eskarcita rompe el silencio tras nuevas acusaciones contra Julitroz: Asegura que la engañó "con minas 10 años menores"

La influencer y ex participante de “Gran Hermano Chile”, Scarlette Gálvez, más conocida como “Eskarcita”, volvió a referirse a su quiebre con el streamer Julitroz, luego de que nuevas acusaciones sobre una supuesta infidelidad durante su relación reavivaran la polémica.

La situación volvió a tomar fuerza luego de que la creadora de contenido “Laprimasolar” difundiera antecedentes que, según su versión, apuntarían a que el streamer habría mantenido conversaciones y encuentros con otras mujeres mientras estaba en una relación con Eskarcita.

Tras estas nuevas acusaciones, la chica reality utilizó sus redes sociales para referirse a la situación que vivió y aseguró que durante meses cargó con la culpa por el fracaso de la relación.

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El descargo de Eskarcita

Cargué con el peso de que la relación no había funcionado por algo que hice, que fue público, que sumí y que me esmeré en reparar”, expresó Eskarcita.

Posteriormente, la influencer respondió a los comentarios de sus seguidores y sostuvo que durante todo este tiempo había decidido guardar silencio frente a la situación.

Me comí todo el hate calladita mientras él se hacía la víctima y me cagaba con minas 10 años menores”, criticó.

El quiebre entre ambas figuras ya había generado controversia anteriormente. La pareja se habría dado un tiempo antes de que Eskarcita ingresara a un reconocido reality televisivo, mientras que Julitroz realizó declaraciones que llevaron a sus seguidores a responsabilizar a la influencer por el término de la relación.

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Hasta el momento, el streamer no se ha referido públicamente a las acusaciones ni a las declaraciones realizadas por su expareja.

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