Eskarcita rompe el silencio tras nuevas acusaciones contra Julitroz: Asegura que la engañó "con minas 10 años menores"

30 sept. 2026 - 10:27 hrs.

La influencer y ex participante de “Gran Hermano Chile”, Scarlette Gálvez, más conocida como “Eskarcita”, volvió a referirse a su quiebre con el streamer Julitroz, luego de que nuevas acusaciones sobre una supuesta infidelidad durante su relación reavivaran la polémica.

La situación volvió a tomar fuerza luego de que la creadora de contenido “Laprimasolar” difundiera antecedentes que, según su versión, apuntarían a que el streamer habría mantenido conversaciones y encuentros con otras mujeres mientras estaba en una relación con Eskarcita.

Tras estas nuevas acusaciones, la chica reality utilizó sus redes sociales para referirse a la situación que vivió y aseguró que durante meses cargó con la culpa por el fracaso de la relación.

El descargo de Eskarcita

“Cargué con el peso de que la relación no había funcionado por algo que hice, que fue público, que sumí y que me esmeré en reparar”, expresó Eskarcita.

Posteriormente, la influencer respondió a los comentarios de sus seguidores y sostuvo que durante todo este tiempo había decidido guardar silencio frente a la situación.

“Me comí todo el hate calladita mientras él se hacía la víctima y me cagaba con minas 10 años menores”, criticó.

El quiebre entre ambas figuras ya había generado controversia anteriormente. La pareja se habría dado un tiempo antes de que Eskarcita ingresara a un reconocido reality televisivo, mientras que Julitroz realizó declaraciones que llevaron a sus seguidores a responsabilizar a la influencer por el término de la relación.

Hasta el momento, el streamer no se ha referido públicamente a las acusaciones ni a las declaraciones realizadas por su expareja.