Familias de víctimas del atropello múltiple en feria de Viña del Mar presentan tres querellas y piden justicia

01 nov. 2026 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

A cuatro meses del fatal atropello múltiple ocurrido en una feria del sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar, las familias de las seis víctimas fatales presentaron tres querellas contra el conductor involucrado, un funcionario de la Armada, por los delitos de conducción temeraria y cuasidelito de homicidio.

El accidente ocurrió en julio pasado, en las afueras de la feria Caupolicán, cuando el vehículo conducido por el funcionario sobrepasó el eje de la calzada y atropelló a 13 personas. Seis de ellas fallecieron en el lugar, mientras que otras siete fueron trasladadas a distintos centros asistenciales con lesiones de diversa gravedad.

Según los antecedentes entregados por el conductor a la justicia, habría perdido el control del vehículo tras sufrir un desmayo. Inicialmente, quedó en prisión preventiva, pero posteriormente se modificaron sus medidas cautelares y pasó a arresto domiciliario. Hace pocos días, además, se conoció que podía retomar funciones administrativas desde su domicilio dentro de la institución.

Esta situación motivó a los familiares a presentar las nuevas acciones judiciales. Entre los argumentos expuestos por sus abogados está la presunta conducción a exceso de velocidad y la necesidad de esclarecer las condiciones en que el funcionario se encontraba al momento del accidente.

Cuestionan las medidas cautelares del conductor

Uno de los abogados cuestionó el informe pericial que estima que el vehículo circulaba a 85 kilómetros por hora y sostuvo que buscarán controvertir sus conclusiones: "No sabemos si tenía las condiciones para conducir y, además, es bastante cuestionable el hecho de que una persona que se desmaya, como él señaló, haya provocado un daño tan grande por la velocidad que se ve en los videos, al menos".

Por su parte, los familiares manifestaron su disconformidad con las actuales medidas cautelares del imputado y cuestionaron que pueda permanecer en su domicilio mientras ellos continúan enfrentando las consecuencias de la pérdida de sus seres queridos.

"En el fondo, lo que está pasando con la Fiscalía en dejarlo libre es burlarse de nosotros. Se burla y el hombre está feliz, feliz de la vida, en su casa con su familia. Nosotros estamos todos los días con la pena de no estar con nuestros familiares. Y esta persona está en su casa, está tranquila y a lo que apelan es que es un lapsus mental. Un lapsus mental no provoca todo este daño que causó", expresó uno de los familiares.

Las víctimas esperan que las nuevas querellas permitan avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del atropello y establecer las eventuales responsabilidades del conductor.