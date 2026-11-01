Reportan volcamiento de balsa de rafting en el Cajón del Maipo: Habría dos personas fallecidas y otras desaparecidas

01 nov. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo se reportó el volcamiento de una balsa de rafting con unas 10 personas en el Cajón del Maipo, en la zona precordillerana de la Región Metropolitana. Preliminarmente, el accidente habría dejado dos víctimas fatales.

Reportan volcamiento de balsa en el Cajón del Maipo

De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, la alerta llegó a eso de las 14:30 horas a través de un llamado al 133, en el cual una persona informó sobre "volcamiento de una balsa de rafting en el río Maipo".

"Asimismo, señaló que habría dos personas fallecidas y otras desaparecidas, sin poder precisar la cantidad", agregó la policial uniformada.

Personal policial se trasladó a la zona para verificar la información, en donde "se encuentra un equipo multidisciplinario de la institución realizando las diligencias investigativas correspondientes y labores de búsqueda ante la eventual presencia de personas fallecidas o desaparecidas".

Despliegue en el cauce del río Maipo

De acuerdo al medio local Puente Alto al Día, el volcamiento de la balsa habría ocurrido a la altura del Puente San Alfonso, hasta donde también llegó personal de Seguridad Municipal de San José de Maipo.

Por su parte, Cajón del Maipo al Día indicó que voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia "se encuentran desplegados en distintos puntos para observar el cauce y realizar labores de búsqueda".

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