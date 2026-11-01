Retiran de circulación más de 2.000 motos: "Prevenir la tasa de siniestralidad vial y atacar las incivilidades"

01 nov. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros entregó un balance sobre el retiro de más de 2.000 motos a nivel nacional, luego de constantes controles a lo largo del país.

El objetivo era prevenir incivilidades en las calles, así como evitar las llamadas "rodadas".

El general Víctor Vielma, jefe de zona de carreteras, conversó con Javiera Lagos, periodista de Meganoticias Siempre Juntos.

"Conductores no cumplían la norma"

"Hemos hecho un esfuerzo institucional a nivel nacional, que nos permitió entre el sábado 24 y el jueves 29 de octubre, retirar 1.461 motos que no cumplían la norma. Además, en un trabajo colaborativo con la PDI, se sacó de circulación a 737 motos más. En total, 2.198 de estos vehículos ya no están en las calles porque sus conductores no cumplían la norma", señaló.

Asimismo, reportó que "lo anterior permitió detener a 189 personas por delitos flagrantes y/o con orden de detención vigentes".

Consultado por las rodadas o encuentros masivos de motoristas, dijo que "muchos incumplen la norma, por eso es importante prevenir la tasa de siniestralidad vial y atacar las incivilidades... Algunos son los llamados motochorros. De hecho, varios no lograron acreditar la procedencia de los teléfonos celulares que portaban".

Las mayores concentraciones de estos se dieron en la Autopista Central y la Costanera Norte.