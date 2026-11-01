Hasta usaban medios de pagos electrónicos: Denuncian a estacionadores ilegales en el Estadio Nacional

01 nov. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

En el Estadio Nacional y diversos sectores concurridos de Ñuñoa, se han detectado estacionadores ilegales que utilizan uniformes, credenciales adulteradas y máquinas de pago para estafar a los automovilistas.

La municipalidad ha detenido a sujetos que incluso roban especies del interior de vehículos durante eventos masivos (como partidos de fútbol o conciertos).

Debido a lo anterior, se recomienda a los asistentes al recinto deportivo más grande del país utilizar transporte público y verificar que la boleta de pago incluya el RUT y nombre de la empresa.

Estas prácticas también se han reportado en otros sectores, como Barrio Italia, generando preocupación por la seguridad y la confianza de los usuarios.

Las autoridades continúan con fiscalizaciones para combatir esta situación reiterativa e ilegal, y que también se denuncia en múltiples sectores del país.

Todo sobre Ñuñoa