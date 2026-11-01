Hasta usaban medios de pagos electrónicos: Denuncian a estacionadores ilegales en el Estadio Nacional
- Por Cristian Reyes | Bárbara Mena
¿Qué pasó?
En el Estadio Nacional y diversos sectores concurridos de Ñuñoa, se han detectado estacionadores ilegales que utilizan uniformes, credenciales adulteradas y máquinas de pago para estafar a los automovilistas.
La municipalidad ha detenido a sujetos que incluso roban especies del interior de vehículos durante eventos masivos (como partidos de fútbol o conciertos).
Debido a lo anterior, se recomienda a los asistentes al recinto deportivo más grande del país utilizar transporte público y verificar que la boleta de pago incluya el RUT y nombre de la empresa.Ir a la siguiente nota
Estas prácticas también se han reportado en otros sectores, como Barrio Italia, generando preocupación por la seguridad y la confianza de los usuarios.
Las autoridades continúan con fiscalizaciones para combatir esta situación reiterativa e ilegal, y que también se denuncia en múltiples sectores del país.
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