No planea reunirse con excandidato presidencial: Trump dice que Bolsonaro puede quedarse "tanto tiempo como quiera" en EEUU

01 nov. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el sábado que Washington no intervino directamente en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral del domingo pasado.

El presidente Donald Trump dijo, sin embargo, que Bolsonaro podía estar en Estados Unidos "tanto tiempo como quiera".

EEUU asegura que no participó en escape de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, que perdió su candidatura a la presidencia en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil celebradas el 24 de octubre, llegó con su familia a Estados Unidos el miércoles después de que un tribunal le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de múltiples investigaciones.

"Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país", explicó Rubio en una rueda de prensa celebrada en Atlanta. "El gobierno de Estados Unidos no participó directamente" en la salida de Bolsonaro de su país, agregó.

El candidato de 45 años huyó de Brasil pasando por Argentina y Ecuador en un avión que, según The New York Times y The Wall Street Journal, fue fletado por Jason Miller, asesor de Trump.

El avión que trasladó al excandidato brasileño a Estados Unidos fue pagado por un intermediario desde una cuenta bancaria estadounidense, declaró a la AFP el director de la aerolínea.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre el vuelo, pero Trump calificó las elecciones brasileñas de "vergonzosas".

"Puede quedarse aquí tanto tiempo como quiera"

Hablando con periodistas en su residencia de Florida el sábado, Trump dijo que no tenía planes de reunirse con Bolsonaro, pero expresó simpatía por el senador de derecha.

"Creo que lo trataron de manera muy injusta. Muy injusta, así que puede quedarse aquí tanto tiempo como quiera", dijo el presidente.

Una fuente diplomática brasileña, que habló bajo condición de anonimato, declaró a la agencia AFP que el representante diplomático de Argentina había sido convocado a una "reunión rutinaria" para "dar explicaciones" sobre el vuelo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina negó posteriormente que desde Brasil se le haya pedido explicaciones a su gobierno por su papel en la huida.

Desde su llegada a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro ha afirmado ser el verdadero líder de Brasil y ha declarado que abandonó el país porque era víctima de una "persecución".

El padre de Flávio Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por planear un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.

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