¡Teleserie en el zoológico! Un capibara fue captado con otra roedora, pero tuvo trillizos con la hermana de ella

31 oct. 2026 - 19:15 hrs.

¡El chisme estaba lejos de terminar! El zoológico de Edimburgo, en Escocia, recibió a tres nuevas crías de capibara, pero su nacimiento llegó después de una particular historia familiar que se volvió viral: Rodney fue captado en un momento íntimo en la piscina con Cali, pero la que terminó embarazada fue Luna, la otra hermana del roedor.

Los cuidadores descubrieron a los trillizos el miércoles 28 de octubre, luego de que nacieran durante la noche. Los pequeños son hijos de Luna y Rodney y, por ahora, permanecen cerca de su madre mientras exploran su nuevo hogar.

“¡Triple ternura! ¡Nuestros trillizos de capibara tienen solo un día de vida y ya están explorando su hábitat con su mamá Luna!”, anunció el zoológico en Facebook, junto a las primeras fotografías de los recién nacidos.

El enredo amoroso que se volvió viral

La historia comenzó semanas antes, cuando una fotografía de dos capibaras compartiendo un momento en la piscina llamó la atención en redes sociales. Más tarde, el zoológico anunció un embarazo y reveló que los protagonistas de aquella escena eran Rodney y Cali, hermana de Luna.

Pero el giro llegó el martes 27 de octubre, cuando el recinto aclaró que la futura madre no era Cali, sino Luna. “¡Los rumores son ciertos! ¡Vamos a tener un bebé! Pero hay un giro inesperado... ese momento apasionado en la piscina era de Rodney y Cali, ¡pero en realidad es Luna quien está embarazada! Parece que Rodney ha estado muy ocupado con sus dos hermanas...”, escribió el zoológico.

La particular dinámica familiar incluso fue comentada por Darren McGarry, jefe de cuidado animal del recinto, quien comparó sus relaciones con las de una teleserie. “Puede que los Capys parezcan lindos e inocentes, pero, sinceramente, sus vidas son como las de una telenovela”, señaló.

Bru ya no es el bebé de la familia

Y mientras Rodney suma protagonismo en esta historia, hay otro integrante que tendrá que acostumbrarse a compartir la atención: Bru, hermano de los trillizos, quien nació en mayo y se convirtió en el primer capibara nacido en Escocia en 18 años.

El pequeño se hizo conocido en redes sociales por su personalidad y sus torpes intentos por caminar. Ahora, con la llegada de sus tres hermanos, dejó de ser el bebé del grupo. “Bru se está adaptando a no ser el centro de atención. Está un poco gruñón por ahora, pero estamos seguros de que se llevará de maravilla con sus hermanos una vez que se adapte”, bromeó McGarry.

El zoológico también pidió a los visitantes que no se olviden de Bru cuando vayan a conocer a los recién nacidos: “¡Sigue siendo nuestro niño de oro, pero ya no es el bebé del grupo!”, publicó en Facebook.

Por ahora, los trillizos permanecen junto a Luna y tendrán sus primeros controles veterinarios en las próximas semanas. Esas revisiones permitirán determinar si son machos o hembras y elegir sus nombres.