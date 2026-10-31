Marcha nacional contra Dominga: comunidades piden frenar eventual aprobación del proyecto

31 oct. 2026 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 31 de octubre se realizó la marcha nacional "No a Dominga", movilización que reunió a organizaciones ambientales, comunidades y ciudadanos en distintos puntos del país para manifestar su rechazo al proyecto minero-portuario de Andes Iron.

La convocatoria buscó exigir la protección del Archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos de mayor biodiversidad de Chile. La manifestación se desarrolló en medio de la incertidumbre por el futuro de la iniciativa, que ha sido rechazada en tres oportunidades y actualmente está bajo investigación judicial por presuntos hechos de corrupción.

Desde Greenpeace Chile cuestionaron la posibilidad de que el Comité de Ministros del actual Gobierno apruebe el proyecto. La abogada de la organización, Roxana Núñez, advirtió que la empresa retiró sus recursos judiciales para concentrar sus esfuerzos en conseguir una aprobación administrativa.

Comunidades de La Higuera piden ser escuchadas

La movilización estuvo precedida por una acción de comunidades de La Higuera. El jueves 29 de octubre, representantes de la pesca artesanal, el turismo, la agricultura, los sistemas de agua potable rural, comunidades del pueblo Chango y organizaciones sociales enviaron una carta abierta al Presidente José Antonio Kast.

La misiva, respaldada por más de 30 organizaciones y representantes del territorio, manifestó su preocupación ante una eventual aprobación "por secretaría" de Dominga. Además, solicitaron que cualquier decisión respete los procesos ambientales, administrativos y judiciales pendientes, y pidieron una instancia de diálogo con el mandatario.

Las comunidades también invitaron al Presidente a conocer sus actividades productivas y propuestas de desarrollo, vinculadas a la pesca artesanal y el turismo de naturaleza, entre otras iniciativas compatibles con la conservación del Archipiélago de Humboldt.

Por su parte, Matías Asun, director ejecutivo de Greenpeace Chile, cuestionó una eventual aprobación de la iniciativa y sostuvo: "El Gobierno no se puede dar el lujo, en este momento, de 'indultar' también a Dominga". Asimismo, planteó que las autoridades deberán explicar qué cambió y cuáles son los fundamentos para aprobar un proyecto que acumula tres rechazos ambientales.