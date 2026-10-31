"Hace 21 años que estoy cobrando jubilación": Don Francisco plantea "adaptación" del sistema de pensiones

31 oct. 2026 - 20:20 hrs.

El histórico animador de televisión y fundador de la Teletón, Mario Kreutzberger, fue entrevistado recientemente en el programa "Influyentes" de CNN Chile, en donde reveló hace cuánto tiempo está jubilado y habló sobre los desafíos futuros del sistema previsional chileno.

¿Hace cuánto está jubilado Don Francisco?

Mientras explicaba por qué el sistema de pensiones debería comenzar a buscar una "adaptación", el animador que nuevamente liderará la campaña solidaria los días 6 y 7 de noviembre reveló que "yo en este momento hace 21 años que estoy cobrando jubilación".

De acuerdo a sus dichos, Don Francisco se jubiló el año 2005, cuando cumplió los 65 años reglamentarios para que los hombres se pensionen en Chile. Pese a esto, siguió trabajando activamente en Sábado Gigante hasta 2015 y continúa con participaciones esporádicas en televisión y, por supuesto, la Teletón.

¿Qué planteó Don Francisco sobre las pensiones?

Los dichos de Kreutzberger se dieron en torno a una reflexión sobre cómo ha cambiado la vejez y el porqué se debería adaptar el sistema de pensiones a esta nueva realidad.

Aton/Instagram

"Yo no soy de la tercera edad. Yo soy de la cuarta edad. La cuarta edad no existía", dijo antes de señalar que "próximamente va a existir la quinta edad también y las personas centenarias van a ser muchas".

Ante este escenario, Don Francisco sostuvo en la entrevista que "es imposible, por ejemplo, que se mantenga la jubilación a los 65 años".

"No hay sistema de jubilación que pueda resistir eso. Entonces, eso va a tener que ir cambiando", sostuvo justo después de revelar desde cuándo estaba jubilado.

Pero la "evolución" de la vejez no fue el único factor que, según él, afectará a las pensiones, sino que también se refirió a la baja natalidad en Chile.

"El mundo va a ir cambiando. Por otro lado, hay menos niños. En Chile ya hay menos niños", advirtió sobre la futura fuerza laboral que irá disminuyendo y que haría imposible mantener el sistema previsional tal y como funciona actualmente.

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