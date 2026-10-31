Halloween: ¿Cuál es el origen de esta celebración y por qué se relaciona con los muertos?

31 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Cada 31 de octubre, millones de personas en distintas partes del mundo celebran Halloween con disfraces, dulces, calabazas y decoraciones inspiradas en personajes de terror.

Sin embargo, esta festividad tiene un origen mucho más antiguo que las tradiciones que conocemos actualmente y sus raíces se remontan a una celebración de los pueblos celtas.

Según explica National Geographic, Halloween tiene sus antecedentes en Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el comienzo del año nuevo y la llegada de las estaciones más frías en el hemisferio norte, hace más de 2.000 años.

Durante esta celebración, los celtas creían que la separación entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitaba, permitiendo que los espíritus regresaran a la Tierra. Por esta razón, realizaban rituales, encendían grandes hogueras y utilizaban disfraces y máscaras para protegerse de posibles seres sobrenaturales.

La influencia cristiana en Halloween

Con el paso de los siglos, las tradiciones de Samhain comenzaron a mezclarse con las celebraciones cristianas. En el siglo VII, el papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una fecha dedicada a honrar a los mártires y santos de la Iglesia.

De esta manera, la noche anterior pasó a conocerse como la víspera de Todos los Santos, expresión que en inglés corresponde a All Hallows' Eve y que con el tiempo derivó en la palabra Halloween.

¿Cómo llegó Halloween a América?

La celebración llegó a Estados Unidos durante el siglo XIX, impulsada principalmente por los inmigrantes europeos, especialmente irlandeses, que llevaron consigo sus tradiciones y costumbres.

Entre ellas se encontraba la elaboración de las conocidas calabazas talladas o jack-o'-lantern, una práctica inspirada en la leyenda irlandesa de Jack el Tacaño.

Con los años, Halloween comenzó a incorporar nuevas costumbres, como el tradicional "dulce o travesura", los disfraces y las decoraciones temáticas. Su popularidad también se extendió gracias al cine y la televisión, convirtiéndose en una de las celebraciones más reconocidas a nivel internacional.

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