Análisis político y carrera armamentista en Sudamérica: Vidal y Desbordes debatieron en Meganoticias
01 nov. 2026 - 10:51 hrs.
El exministro Francisco Vidal y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, analizaron la contingencia política del país, incluyendo la polémica salida de Luis Silva de la subsecretaría de Justicia, todo en Meganoticias Siempre Juntos con Luis Ugalde.
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