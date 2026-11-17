17 nov. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Con miras a las celebraciones de fin de año, la empresa de recursos humanos SOS Group anunció la apertura de 1.320 puestos de trabajo en centros logísticos e industrias alimentarias.

Las vacantes ofrecen remuneraciones líquidas que oscilan entre los $630.000 y los $700.000 mensuales. Todos los cargos incluyen contrato de trabajo formal, pago de imposiciones de salud y pensión, además de cobertura de seguro ante accidentes laborales.

Detalle de los cargos y requisitos

Operario de bodega (580 cupos) : Sueldo líquido de $630.000. No exige experiencia previa y la labor consiste en armar pedidos de compras por internet (telefonía, vestuario y perfumes) para su despacho a domicilio.

: Sueldo líquido de $630.000. No exige experiencia previa y la labor consiste en armar pedidos de compras por internet (telefonía, vestuario y perfumes) para su despacho a domicilio. Operario de producción de alimentos (420 cupos) : Sueldo líquido de $650.000. Tampoco requiere experiencia anterior y sus funciones se centran en envasar y etiquetar productos como tortas, pollos, pavos y carnes destinados a las cenas de fin de año.

: Sueldo líquido de $650.000. Tampoco requiere experiencia anterior y sus funciones se centran en envasar y etiquetar productos como tortas, pollos, pavos y carnes destinados a las cenas de fin de año. Operador de grúa horquilla (320 cupos): Sueldo líquido de $700.000. Para postular se exige contar con al menos un año de experiencia y licencia de conducir clase D vigente, encargándose del traslado de mercaderías en centros logísticos.

Proyección laboral y fechas de postulación

Según explicó Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group, estos puestos representan una puerta de entrada hacia una mayor estabilidad laboral, ya que permiten extender la relación contractual por tres o cuatro meses.

Quienes ingresen en noviembre tienen la opción de continuar en enero y febrero cubriendo reemplazos de vacaciones o alcanzar la temporada escolar en marzo.

De hecho, en años anteriores, más del 60% de los contratados en Navidad permaneció trabajando durante el verano, e incluso muchos lograron pasar a planta según su desempeño.

Los interesados tienen plazo hasta el miércoles 18 de noviembre para postular ingresando directamente al siguiente enlace (pincha aquí).

Todo sobre Ofertas Laborales