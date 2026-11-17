17 nov. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

El periodismo es considerado importante para la democracia, pero no logra generar el mismo nivel de confianza entre las personas.

Así lo revela un estudio conjunto de Ipsos y la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE World), que identificó una importante diferencia entre la valoración de esta labor y la credibilidad que le atribuye la ciudadanía.

La confianza en el periodismo en Chile

De acuerdo con el informe Claves Ipsos N°56, un 62% de las personas consultadas considera que el periodismo cumple un rol importante para el buen funcionamiento de la democracia. Además, un 65% cree que ayuda a comprender mejor los temas relevantes para el país.

Sin embargo, solo un 24% declara confiar en el periodismo en general, mientras que un 42% manifiesta desconfianza.

Noticias falsas y redes sociales afectan la confianza

La desinformación aparece como uno de los principales factores que inciden en la percepción de los medios. Un 78% de los encuestados considera que las redes sociales han dificultado distinguir entre información verdadera y falsa. A su vez, un 71% afirma que la circulación de noticias falsas ha debilitado su confianza en el periodismo.

La directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda Mayorga, explicó que "la circulación de fake news en la última década ha aumentado la incertidumbre de las personas en la identificación de lo verdadero. Además, con el uso de la Inteligencia Artificial cada vez es más fácil construir relatos y noticias falsas muy elaboradas", explicó.

Frente a este escenario, la verificación de hechos y datos antes de publicar es el elemento más mencionado para aumentar la confianza en un medio, con un 41%. Le siguen la independencia de intereses políticos y económicos (31%) y el uso de fuentes identificables y confiables (30%).

¿Cuáles son los medios de comunicación más creíbles?

La radio encabeza la lista de los medios cuyas noticias generan mayor credibilidad: un 52% considera que son muy creíbles. En segundo lugar aparecen los diarios, con un 41%, seguidos por la televisión abierta regional (36%) y la televisión abierta nacional (34%).

En las redes sociales, en cambio, los niveles de credibilidad son menores. Instagram alcanza un 18%, Facebook y X registran un 14% cada uno, mientras que TikTok llega al 11%.

Sin embargo, la confianza no coincide necesariamente con los hábitos de consumo informativo. La televisión abierta nacional es la fuente que las personas utilizan con mayor frecuencia, con un 59%. Le siguen Instagram (47%), Facebook (37%), los portales de noticias en Internet y YouTube (32% cada uno), y la radio (30%).

¿Qué opinan sobre la objetividad e independencia del periodismo?

El estudio también abordó la percepción sobre la calidad de los contenidos informativos. Un 45% considera que los medios presentan distintos puntos de vista sobre los temas que cubren, mientras que un 44% cree que sus publicaciones se basan en hechos y evitan información no verificada.

Las opiniones están más divididas al consultar por la independencia de los periodistas. Un 35% considera que pueden informar libremente, sin presiones de actores políticos o del Gobierno, y el mismo porcentaje cree que pueden hacerlo sin presiones de grupos económicos.

Respecto de la imparcialidad, un 39% está en desacuerdo con que los medios informen sin favorecer determinadas posiciones políticas, frente a un 30% que está de acuerdo.

Otro aspecto que abordó la investigación fue la credibilidad según el género de quienes ejercen el periodismo. Un 60% considera que hombres y mujeres entregan información veraz y confiable por igual.

Para Patricia Alrringo, vicepresidenta regional Sudamérica de AMMPE World, este resultado refleja que la credibilidad está vinculada con las capacidades profesionales y no con el género. Además, destacó la diferencia entre la valoración de la labor periodística y la confianza que genera.

"Que un 62% considere vital el periodismo para la democracia frente a un 24% de confianza general constituye una ventana de oportunidad estratégica para nuestra profesión", señaló.

La representante de AMMPE World agregó que los resultados obtenidos en Chile servirán como base metodológica para replicar el estudio en otros países y analizar la relación de sus habitantes con los medios de comunicación.

La investigación será presentada en el XXVI Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, que se realizará entre el 25 y el 29 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.