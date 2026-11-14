Providencia anuncia 2.000 nuevos puestos de trabajo antes de fin de año

14 nov. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, acompañado del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, anunció la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo en la comuna antes de terminar el año.

3.500 puestos de trabajo en 2026

En el marco de la Feria Laboral Inclusiva 2026, Bellolio detalló que "hasta la fecha ya hemos creado cerca de 1.500 puestos de empleo, y con lo que vamos a hacer a continuación, con esta feria y otras más que vamos a tener de aquí hasta final de año, van a ser 2.000 puestos adicionales. Es decir, vamos a llegar a 3.500 puestos de trabajo ofrecidos durante el año 2026. También vamos a tener ferias navideñas, que obviamente ofrecen cerca de 500 puestos adicionales a muchísimos emprendedores y sobre todo emprendedoras”.

Con estas medidas, Providencia proyecta cerrar el 2026 con más de 3.500 nuevos puestos de trabajo, lo que representa el mejor resultado de los últimos cuatro años, superando los 1.963 alcanzados en 2025.

Esta medida se complementa con la creación del Centro de Empleo de Providencia, que comenzará a funcionar en marzo de 2027.

El alcalde Bellolio explicó que “su sede va a ser el Castillito Sermini, que espera recibir unas 5.000 personas. Vamos a tener estaciones digitales para postular a las distintas pegas y cabinas acústicas para practicar la entrevista laboral gracias a la tecnología y la inteligencia artificial, que te ayuda a mejorar tus respuestas y a preparar tu currículum y LinkedIn. Lo que queremos es reducir las barreras digitales y mejorar la preparación de quienes están buscando trabajo”.

¿Qué dijo el Gobierno?

Rau mencionó que "como Gobierno nosotros no nos perdemos, sabemos que el empleo es el principal dolor que hoy día atraviesan los hogares de Chile. Siempre he dicho que el empleo es mucho más que una actividad remunerada, es la forma en que nosotros podemos desarrollar nuestros proyectos de vida".

"Pasamos largas horas en el puesto de trabajo, cultivamos amistades, relaciones con compañeros, y hoy día ese es un dolor. Y estamos conscientes, no lo hemos minimizado y estamos haciendo todos los esfuerzos. "Instancias como esta feria laboral inclusiva promovida por el alcalde Bellolio y otras que vienen son muy necesarias", añadió.

Todo sobre Ofertas Laborales