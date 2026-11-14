Cuatro carabineros resultan heridos en accidente cuando acudían a prestar apoyo por intento de robo en Pudahuel

14 nov. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial por un intento de robo en Pudahuel terminó con cuatro detenidos y un accidente de tránsito que dejó a varios carabineros lesionados, dos de ellos con heridas graves. Los funcionarios accidentados se dirigían a prestar apoyo a sus compañeros durante el operativo.

El intento de robo

Todo comenzó durante la madrugada, cuando personal de la 55 Comisaría de Pudahuel sorprendió a cuatro sujetos que intimidaban con armas de fuego al conductor de un vehículo tipo station. “Al encontrarse en flagrancia, intervienen en este procedimiento”, señaló el teniente Manuel Narváez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente.

Al notar la presencia policial, los cuatro sujetos huyeron en el vehículo en que se desplazaban, dando inicio a un seguimiento por distintas calles de la comuna. “La persecución termina en avenida San Pablo con Teniente Cruz”, detalló Narváez. En ese lugar, Carabineros consiguió detener a los involucrados y recuperar un arma de fuego asociada al delito.

Accidente dejó a dos carabineros con lesiones graves

Mientras se desarrollaba el procedimiento, otros funcionarios policiales circulaban por avenida San Pablo para acudir en apoyo de sus compañeros. Sin embargo, durante ese trayecto sufrieron un accidente de tránsito.

“Lamentablemente, personal policial de esta misma comuna, que se desplazaba por avenida San Pablo para prestar cooperación en la detención de estos cuatro antisociales, sufre un accidente de tránsito”, señaló el teniente Narváez, quien confirmó que los funcionarios resultaron con lesiones de diversa consideración, dos de ellos de carácter grave.

Las dos patrullas en que se movilizaban terminaron con diversos daños. Incluso, una de ellas impactó con una botillería.