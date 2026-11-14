Estados Unidos levanta suspensión de vuelos tras horas de caos aéreo

14 nov. 2026 - 02:25 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos levantó la suspensión de varias horas del despegue de vuelos ordenada el viernes por una importante falla de comunicaciones, que desencadenó el caos en los viajes, aunque los funcionarios del gobierno descartaron que haya habido un "ataque malicioso" contra el país.

La paralización nacional dejó a decenas de miles de pasajeros en tierra. Algunos fueron bajados de los aviones momentos antes de despegar por empleados de las aerolíneas que parecían igual de confundidos con la situación.

Es apenas la segunda vez que se emite una alerta así en el espacio aéreo de Estados Unidos desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Levantan suspensión de vuelos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la suspensión después de cerca de cuatro horas. La administración del presidente Donald Trump enfatizó que no había evidencia de que la falla fuera resultado de un acto delictivo.

Con casi 6.000 vuelos cancelados, incluyendo varias rutas internacionales según FlightAware, se espera que la recuperación tome tiempo.

"Este es un problema de un sistema antiguo", dijo el secretario de Transporte Sean Duffy. "Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos. Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un viejo sistema que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó", explicó.

Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Mientras que se levantaba la suspensión insistió en su solicitud. "Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al presidente", afirmó.

Todo sobre Estados Unidos