"No sabemos a lo que jugamos": La crítica sin filtro de Arturo Vidal tras la derrota de La Roja ante Colombia

14 nov. 2026 - 01:25 hrs.

Arturo Vidal fue parte del react del partido de Chile vs Colombia a través de la cuenta oficial de YouTube de Mega, donde analizó el encuentro y fue testigo de la derrota de la Selección Chilena.

El "Rey Arturo" hizo un resumen del partido destacando lo positivo y negativo tras la derrota de los dirigidos por Nicolás Córdova.

Destacó el desempeño de Jonathan Villagra, su compañero en Colo Colo, ya que hace solo cinco días se coronó campeón y ahora tuvo un buen desempeño ante Colombia. "Ir a jugar contra Colombia y hacerlo tan bien como lo hizo. Para mí es muy positivo eso", señaló.

¿Qué dijo Arturo Vidal?

Pero al mencionar lo negativo del encuentro, el "King" no tuvo filtros. "Todavía no sabemos a lo que jugamos. Se le agradece el esfuerzo a los jugadores que corrieron, metieron, juegan a lo que le salga, pero así no se puede, así no se puede, menos en un amistoso".

"Me gustaría ver más la selección, más en estos amistosos, donde se podría sacar mucho más provecho a cosas, pero no sé, está muy al debe cómo funciona la selección.

La Roja y los cafetaleros se volverán a enfrentar este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago a las 20:00 horas y también será transmitido por las pantallas de Mega y online a través de MegaGO.

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