Chile perdió ante Colombia en el primer amistoso internacional ante los Cafeteros

Chile perdió ante Colombia en un nuevo amistoso internacional en el que los dirigidos por Nicolás Córdova perdieron por 1 a 0 en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

El único gol del partido fue un autogol de Guillermo Maripán marcado en el minuto 35 del primer tiempo, luego de un error de Vicente Pizarro, quien perdió el balón en mitad de cancha.

¿Cómo fue el partido entre Chile y Colombia?

El partido comenzó a eso de las 21:00 horas y contó con Lawrence Vigouroux; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Diego Ulloa; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez desde el pitazo inicial.

Pese a que en los primeros minutos la Selección Chilena tuvo algunos acercamientos al área colombiana, durante el desarrollo del encuentro no tuvo mayores chances que generaran peligro.

Luego del autogol de Maripán, el equipo nacional se vio notoriamente afectado en lo emocional, pues el ritmo del encuentro jugó a favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

La Roja y los cafetaleros se volverán a enfrentar este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago a las 20:00 horas y también será transmitido por las pantallas de Mega y online a través de MegaGO.

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