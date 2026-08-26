SAE 2027: ¿Debo volver a postular a mi hijo este año si ya está matriculado en un colegio?

26 ag. 2026 - 14:30 hrs.

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) vive sus últimos días para realizar la postulación correspondiente al año académico 2027, en el marco del Periodo Principal de postulación.

De acuerdo con la calendarización, este proceso finaliza este jueves 27 de agosto a las 14:00 horas, por lo que quedan las últimas horas para participar.

Una de las dudas más recurrentes entre las familias es si deben volver a participar del proceso cuando el o la estudiante ya fue postulado el año pasado y actualmente se encuentra matriculado en un establecimiento educacional.

¿Debo volver a postular a mi hijo si ya está matriculado?

No. Si tu hijo ya quedó matriculado el año pasado y deseas que continúe en el mismo colegio, no debes volver a postularlo al Sistema de Admisión Escolar, ya que la permanencia en su establecimiento actual está asegurada y la renovación de su matrícula es automática.

Sin embargo, existen situaciones específicas en las que sí es necesario volver a postular mediante la plataforma del SAE.

De acuerdo con el portal del Sistema de Admisión Escolar, debes realizar una nueva postulación si necesitas cambiar a tu hijo o postulante porque:

Pasará a un curso que no se imparte en su colegio actual. Por ejemplo, si pasa de 6º básico a 7º básico y su establecimiento solo llega hasta 6º básico. Quieres cambiarlo a otro establecimiento educacional. Proviene de un establecimiento educacional privado y quieres que comience a estudiar en un colegio que recibe aportes del Estado. Ingresará por primera vez al sistema escolar chileno.

¿Qué pasa si el colegio no ofrece el siguiente nivel?

También debes postular si el establecimiento actual no ofrece el siguiente nivel educativo que le corresponde cursar al estudiante.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, en jardines infantiles que solo llegan hasta prekínder o en escuelas básicas que no imparten enseñanza media.

En esos casos, sí es necesario participar en el Sistema de Admisión Escolar para elegir un nuevo establecimiento y asegurar la continuidad de la trayectoria educativa del estudiante.