"Corriente en chorro": Meteorología emite alerta por vientos de hasta 100 km/h en sector de una región del país

05 sept. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "viento moderado a fuerte", fenómeno que afectará a un sector de una región del país.

Según la entidad, el fenómeno corresponde a la condición sinóptica de "corriente en chorro" y se registrará durante la mañana del martes 8 de septiembre, extendiéndose hasta la noche del miércoles 9 de septiembre.

La zona afectada corresponde al sector de Cordillera de la región de Atacama, donde se esperan velocidades de viento de entre 80 y 100 km/h durante el martes y miércoles.

Además, debido a las condiciones meteorológicas, el fenómeno puede presentar el "desarrollo de ventisca".

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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