Alcanzará los 320 km/h: Presentan el nuevo tren de diagnóstico para líneas de alta velocidad

05 sept. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Ferrocarriles del Este de Japón, JR East, presentó el nombre y diseño preliminar del nuevo tren que utilizará para inspeccionar las líneas de alta velocidad Shinkansen.

El nuevo vehículo se llamará Soar y reemplazará al actual East-i. Una de sus principales características será su capacidad para alcanzar los 320 kilómetros por hora, la misma velocidad máxima del Tohoku Shinkansen.

Actualmente, el East-i puede llegar a los 275 km/h, lo que genera ciertas limitaciones al momento de realizar inspecciones, debido a que no puede evaluar las condiciones de las vías a la misma velocidad a la que circulan los trenes comerciales.

El presidente de JR East, Kise Yoichi, destacó que el nuevo tren permitirá realizar las inspecciones en condiciones similares a las de los servicios comerciales, lo que contribuirá a mejorar la seguridad.

El Soar tendrá siete coches y corresponderá a la serie E927. Su diseño contempla una carrocería blanca con líneas rojas y verdes en los costados. Los detalles definitivos de su apariencia deberían estar listos durante el otoño de 2026.

Entre sus nuevas tecnologías contará con un sistema diseñado para estimar la fuerza que soportan los rieles. Esta herramienta, junto con un dispositivo capaz de medir deformaciones, permitirá identificar con mayor precisión los sectores que necesitan trabajos de mantenimiento.

Además, el tren estará equipado con 48 cámaras destinadas a registrar el estado de la catenaria, los túneles y otras infraestructuras ubicadas a lo largo de las líneas. JR East también proyecta incorporar inteligencia artificial para detectar y localizar automáticamente grietas y otros posibles puntos de riesgo.

El nombre Soar, que en inglés significa “surcar los cielos” o “elevarse”, también incorpora la letra “o” como símbolo del objetivo de alcanzar cero accidentes. El nuevo tren comenzará a funcionar en 2029.