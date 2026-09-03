Avanza nuevo tramo de autopista Concepción-Talcahuano: Así es el millonario proyecto del Biobío

03 sept. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto de modernización vial en la región del Biobío marcó un hito fundamental para la conectividad del Gran Concepción. El Tramo 1B de la Autopista Concepción–Talcahuano obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Esta importante aprobación técnica y económica da la luz verde para iniciar formalmente la etapa de ejecución de la obra.

Un hito estratégico de $41 mil millones

La intervención considera una inversión total aprobada de $41.339 millones, lo que proyecta un impacto positivo directo sobre más de 200 mil personas que se desplazan diariamente entre ambas comunas.

La mayor parte del presupuesto estará destinada a obras civiles ($37.923 millones), mientras que el resto financiará expropiaciones ($1.900 millones) y consultorías complementarias ($1.496 millones).

El tramo a intervenir abarca 2,2 kilómetros de longitud, situados entre el Puente Perales y el Enlace O'Higgins. Desde el Minvu destacaron que la medida busca fortalecer la integración urbana, agilizar el transporte público y priorizar la seguridad vial para peatones y ciclistas.

¿Cómo está diseñado el proyecto?

La propuesta reestructura por completo el perfil vial con un ancho de 60 metros, redistribuidos de forma equitativa para los distintos modos de transporte:

Corredor central exclusivo : Diseñado para el transporte público, con una pista por sentido de circulación.

: Diseñado para el transporte público, con una pista por sentido de circulación. Pistas laterales : Dos vías por sentido orientadas al flujo de vehículos particulares.

: Dos vías por sentido orientadas al flujo de vehículos particulares. Movilidad activa : Ciclovías de 2,5 metros de ancho a ambos costados, acompañadas por aceras peatonales renovadas.

: Ciclovías de 2,5 metros de ancho a ambos costados, acompañadas por aceras peatonales renovadas. Infraestructura integral: Se sumarán bandejones de separación, soluciones de paisajismo, nueva iluminación, semaforización, colectores de aguas lluvias y obras de contención.

Con este avance, las autoridades buscan solucionar uno de los nudos de congestión vial en la intercomuna y elevar la calidad de vida de la comunidad del Biobío.

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