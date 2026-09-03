Inician la construcción de batería de pozos para reforzar el suministro de agua potable en la Región Metropolitana

03 sept. 2026 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

Ocho pozos de 160 metros de profundidad comenzaron a construirse en Calera de Tango con el objetivo de reforzar el suministro de agua de la Región Metropolitana frente a escenarios de sequía extrema.

El proyecto comenzó oficialmente tras la firma de un convenio entre Aguas Andinas y la ACM. La batería de pozos estará ubicada en el sector Tres Acequias, específicamente en el área de Barrancón con Santa Inés.

El proyecto

Las obras corresponden al proyecto Fajas de Canales y permitirán aportar un caudal de 500 litros por segundo. El agua será trasladada a través de una impulsión de más de un kilómetro hasta un canal administrado por la Asociación de Canales del Maipo (ACM).

El sistema permitirá intercambiar agua subterránea por agua superficial durante la vigencia de decretos de escasez hídrica. Con ello, se busca aumentar la disponibilidad del recurso para el consumo de los habitantes de la Región Metropolitana y, al mismo tiempo, dar sostenibilidad a la actividad agrícola del sector.

Imagen referencial generada con Inteligencia Artificial

“El acuerdo firmado es una nueva muestra de cómo, mediante un trabajo conjunto, podemos seguir avanzando con una mirada integral de la cuenca, buscando potenciar la resiliencia y seguridad hídrica de la ciudad ante los efectos de la vulnerabilidad climática que estamos viviendo”, explicó José Sáez, gerente general de Aguas Andinas.

El ejecutivo agregó que la obra permitirá restituir agua extraída a la asociación y mantener disponible el recurso para consumo humano cuando la sequía vuelva a generar mayores exigencias.

"Es un primer paso"

La construcción de estos pozos es parte de un trabajo conjunto iniciado en 2021 entre Aguas Andinas y las asociaciones de regantes de la Primera Sección del río Maipo. Desde entonces, los acuerdos alcanzados han permitido realizar traspasos de agua durante los periodos de mayor estrechez hídrica de la Región Metropolitana.

Ignacio Valdés, presidente de la Asociación de Canales del Maipo, sostuvo que “este es un primer paso de muchas cosas que vamos a tener que hacer a medida que avance el cambio climático y aumente la escasez de agua”, señaló.

“En materia de agua, proyectos de esta magnitud no los puede enfrentar una sola institución: necesitan acuerdos y trabajo conjunto”, agregó.

40% de producción subterránea

Los ocho pozos forman parte de Biociudad, estrategia de Aguas Andinas frente al cambio climático hacia 2035. La iniciativa contempla aumentar el uso de fuentes subterráneas y disminuir la dependencia de las aguas superficiales.

En total, la compañía contempla la construcción de 36 pozos dentro de la Región Metropolitana, con la meta de elevar desde un 25% a un 40% la producción proveniente de fuentes subterráneas para 2030.

La iniciativa busca contar con una mayor disponibilidad de agua frente a la disminución de los caudales y a los episodios de turbiedad extrema que pueden afectar a las fuentes superficiales.

Luis Baertl, presidente de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río Maipo, detalló que “hace cinco años nos planteamos no solamente este convenio, que nos permite regular y asegurar la sustentabilidad y resiliencia de la ciudad de Santiago a través de procesos y protocolos, sino también desarrollar una cartera de proyectos que pudiéramos ir concretando en el tiempo”, afirmó.

El inicio de las obras fue encabezado por José Sáez, Ignacio Valdés y Luis Baertl, y contempló además un recorrido por la bocatoma El Clarillo, infraestructura construida hace más de cien años.