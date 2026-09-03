"Reunión de trabajo positiva": Kast y Milei reafirman soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes

03 sept. 2026 - 18:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Estrecho de Magallanes fue uno de los puntos que se trataron en el encuentro que sostuvieron este jueves El Presidente José Antonio Kast, y su par de Argentina Argentina, Javier Milei, en medio de la tensión que ambos países han tenido durante los últimos días por este tema.

El canciller Francisco Pérez Mackenna calificó la cita como una instancia positiva.“el Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión de trabajo positiva con el presidente de Argentina, Javier Milei”.

¿Qué acordaron sobre el Estrecho de Magallanes?

En el documento firmado tras el encuentro, los mandatarios coincidieron en que los tratados de 1881 y 1984 establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

“Ambos presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del estrecho de Magallanes es el establecido por el tratado de límites de 1881, y por el tratado de paz y amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten el carácter definitivo para ambos estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”, explicó Pérez Mackenna.

El encuentro también abordó otros asuntos de la relación bilateral. “Se abordó la colaboración en seguridad, integración minera, la complementariedad existente en materia energética y el dinamismo del intercambio comercial bilateral”, detalló el canciller.

Cooperación y otros puntos de la reunión

Los presidentes destacaron el trabajo desarrollado por ambos gobiernos durante los últimos meses y acordaron mantener la frecuencia del diálogo al más alto nivel. También valoraron nuevos protocolos vinculados al Tratado de Integración y Complementación Minera, que permitirán desarrollar proyectos binacionales.

En materia de seguridad, ambos países coincidieron en la necesidad de coordinar respuestas frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo, además de profundizar los mecanismos de cooperación existentes.

La declaración también incluyó la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Kast reiteró el respaldo de Chile a los derechos de soberanía que Argentina sostiene sobre esos territorios y planteó la necesidad de retomar las negociaciones con Reino Unido.

Milei, en tanto, agradeció el respaldo chileno a la posición argentina sobre las Malvinas y señaló que se valorarán los esfuerzos de Chile para evitar la consolidación de actividades logísticas unilaterales en la zona disputada.

“Finalmente, el presidente Kast valoró los permanentes esfuerzos de Argentina a través de sus diferentes instituciones para la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán”, sostuvo Pérez Mackenna.