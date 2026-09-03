Presidente Kast en Foro Madrid: "No me eligieron para derrotar a la izquierda, sino para enfrentar el crimen organizado"

03 sept. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

Con un llamado a la acción, a la unidad de las naciones iberoamericanas y al trabajo territorial constante, el presidente José Antonio Kast encabezó el discurso de cierre de la primera de las dos jornadas del Foro Madrid, evento internacional desarrollado en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

Durante su intervención, el jefe de Estado recordó los inicios del movimiento y la firma de la Carta de Madrid en 2020, destacando los avances políticos de los sectores afines a las ideas de la libertad en la región. Sin embargo, enfatizó que el foco de su administración va más allá de las disputas ideológicas con la oposición.

"Los chilenos a mí no me eligieron para derrotar a la izquierda. Me eligieron para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar la pobreza, para enfrentar la corrupción y el desempleo que se viene arrastrando desde años", afirmó Kast ante los asistentes.

En esa misma línea, sostuvo que "a esos adversarios no los vamos a derrotar con un discurso en un foro, no los vamos a derrotar con un trending topic en las redes sociales ni con una buena cuña en la prensa. A los adversarios, como el narcotráfico, el desempleo y la pobreza, los vamos a derrotar trabajando bien, todos los días, sin descanso".

"En 30 años no habíamos bajado impuestos"

Uno de los puntos clave del discurso estuvo centrado en los hitos legislativos de su administración, haciendo directa alusión a la reciente aprobación de la megarreforma económica y tributaria en el Congreso. El mandatario defendió la medida como un motor indispensable para reactivar la inversión y la generación de empleo en el país.

"Tenemos una tremenda oportunidad por delante de mostrar que la libertad funciona, que el respeto tiene que primar, que nuestra causa no es la causa de los privilegiados, como algunos han tratado de instalar. Miren todo el debate que se dio por la gran reforma que era imposible de aprobar", señaló el jefe de Estado.

En ese sentido, Kast remarcó el impacto histórico del ajuste impositivo y la agilización de proyectos de inversión: "En 30 años no habíamos bajado impuestos y logramos que se bajen los impuestos. ¿En cuánto tiempo no pudimos mejorar la resolución de los proyectos? Y hoy día lo estamos logrando. Nuestra causa es precisamente la de los más necesitados. Si en Chile no hay más inversión, no va a haber crecimiento, y si no hay crecimiento, no hay trabajo".

"Tener razón es solo el punto de partida"

Haciendo un balance de sus primeros meses en el Palacio de La Moneda, el mandatario diferenció las propuestas de campaña de las acciones concretas exigidas por la ciudadanía al momento de asumir el gobierno.

"En el primer mes ya aprendí la distancia entre tener razón y resolver un problema. Teníamos razón cuando dijimos que había que cerrar las fronteras, pero las fronteras no se cierran con un tweet: se cierran con zanjas, con drones, con muros, con vigilancia y hechos concretos. Teníamos razón cuando dijimos que había que eliminar la burocracia que impedía la inversión, y eso se arregla fijando plazos, metas concretas y convirtiendo al Estado en un facilitador", argumentó.

Asimismo, advirtió a las fuerzas políticas que respaldan a su Gobierno sobre los riesgos de caer en la autocomplacencia, el cuoteo político y la falta de empatía con la ciudadanía.

"Ganar una elección es un tremendo logro, pero no es un fin en sí mismo. Nosotros vamos a celebrar cuando recuperemos nuestra nación, cuando recuperemos la prosperidad económica y la seguridad. El día que nos acomodemos o dejemos de ir a las juntas de vecinos y consultorios, ese día es el comienzo del fin", aseveró.

Apertura institucional y proyección internacional

Finalmente, Kast abordó la conformación de su equipo de gobierno y la relación con sectores que no formaron parte de su coalición original, asegurando que "gobernar es gobernar para todos los chilenos y con todos los chilenos".

"En estos tiempos de gobierno he valorado más la institucionalidad de Chile y he cultivado mucho más el respeto por el que piensa distinto. He valorado la colaboración de muchas personas que estuvieron trabajando para que no ganáramos, y hemos logrado cosas increíbles en los momentos más duros", puntualizó.