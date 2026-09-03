"Por su puesto que tengo miedo": Alcalde White tras regresar a sus funciones

03 sept. 2026 - 19:58 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, volvió este jueves a sus labores tras conocerse la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida. La noticia, que recibió el lunes durante una reunión con el fiscal Marco Pastén, cambió el tono de una coordinación que esperaba fuera habitual.

Según relató en conversación con Radio Bío Bío, durante ese encuentro le informaron que había escuchas activas en las que delincuentes estarían planificando un ataque en su contra.

“Una cosa es que te digan por redes sociales o que te tiren un panfleto como me había tocado, pero ya que unos tipos avezados estén abiertamente hablando algo de esta naturaleza, sin duda es algo complejo”, contó.

“Por supuesto que tengo miedo”

Al regresar a sus funciones, White reconoció que la situación le generó temor. “Si tú me preguntas si tengo miedo, por supuesto que lo tengo”, afirmó.

El alcalde relacionó las amenazas con el trabajo de recuperación de espacios que se desarrolla en San Bernardo y que, según explicó, busca alejar a niños y jóvenes de las redes del narcotráfico.

“Lo que estamos haciendo es quitarle los soldados. Niños que recuperamos y a los que les damos esperanza y perspectiva; es uno menos que está en la fila esperando una pistola”, sostuvo.

White planteó que su situación también refleja lo que ocurre en otros territorios y mencionó los asesinatos de menores de edad y la aparición de fosas clandestinas en la comuna. “Soy la punta del iceberg porque soy una autoridad, pero este mismo tipo de situaciones todos los días está pasando en distintos territorios”, señaló.

Las propuestas que planteó al Gobierno

El alcalde también abordó la conversación que sostuvo con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, luego de que se conociera que el secretario de Estado le habría pedido “bajar un poco la velocidad” en sus acciones contra el narcotráfico. White afirmó que esa frase lo hizo sentirse solo frente a una problemática que, a su juicio, trasciende su caso personal.

Durante su encuentro con el Presidente José Antonio Kast, en tanto, presentó tres propuestas: acelerar el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, utilizar a las Fuerzas Armadas en infraestructura crítica para liberar a carabineros destinados a labores de patrullaje y construir acuerdos políticos pese a las diferencias.

“Podemos ser adversarios por tener opiniones distintas de la sociedad que nos toca administrar, pero eso no nos da la facultad de considerarnos enemigos. El enemigo es el crimen organizado”, enfatizó.

No suspenderá el acto de Fiestas Patrias

Pese a la situación que enfrenta, White confirmó que el acto cívico de Fiestas Patrias de San Bernardo se realizará. Además, pidió al Presidente Kast que lo acompañe durante esa jornada.

La solicitud, según explicó, busca que la presencia del Mandatario acompañe la actividad y dé una señal frente a las amenazas que ha recibido.